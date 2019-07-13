На ОМКФ 2019 презентовали сериал "Маркус" от телеканала "Украина"

Сериал является ко-продукцией Украины и Латвии

Презентация сериала "Маркус" на ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В пятницу, 12 июля состоялось открытие 10-го Одесского международного кинофестиваля, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина". Уже в субботу, 13 прошла пресс-конференция секции "Сериалы", где был представлен от телеканала "Украина" ко-продукционный сериал Украины и Латвии "Маркус" режиссеров Антона Азарова, Игоря Волкова.

Как прошло открытие ОМКФ 2019:

Программа сформирована в сотрудничестве с крупнейшим фестивалем сериалов SERIES MANIA (Франция) и с телеканалом "Украина". На пресс-конференции выступили главный продюсер департамента кино-сериального производства телеканала "Украина" Наталья Стрибук, а также автор идеи сериала "Маркус" Игорь Волков.

Презентация сериала "Маркус" на ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Секция "Сериалы", которую наш канал организовывает совместно с ОМКФ и международным партнёром Series Mania, уже стала доброй традицией фестиваля. В этом году в рамках секции зрители смогут увидеть первую серию драмы "Маркус", которая обращается к очень болезненной и сложной для всего мира теме пропажи детей. Только в Украине в полиции ежегодно регистрируют несколько тысяч обращений по поводу исчезновения детей. К счастью, большинство ребят находят быстро, но есть и очень драматичные истории, в которых от внимания общества, полиции, родителей зависит жизнь и судьба ребенка. Именно такая история и легла в основу сюжета "Маркуса", – подчеркнула директор телеканала "Украина" Виктория Корогод.

"Маркус" – это драматический фильм, где в центре истории учительница английского языка Полина Клочко, жизнь которой навсегда изменилась после похищения сына Марка. Через несколько лет в рубрике международных новостей в репортаже об инциденте в рижском торговом центре Полина видит своего сына. Теперь его зовут Маркус, но это точно ее ребенок. Героиня идет в полицию, но для возобновления расследования не хватает оснований. Мать, которая чудом получила надежду, решает бороться за сына самостоятельно.

В главных ролях: Александр Нейкенс, Евгения Розанова, Кирилл Рубцов, Рихард Леперс, Лилия Ребрик, Агнесе Цыруль, Ксения Мишина, Михаил Кукуюк.

"Все вы знаете, какие ужасные трагедии произошли в Одесской и Днепропетровской областях. Я, как мама, нахожусь под очень удручающим впечатлением и одновременно думаю, что нам, родителям, надо делать, чтобы уберечь своих детей от ужасных трагедий и реалий. У меня двое очаровательных девочек, которых я приучаю к элементарным правилам поведения с незнакомыми людьми, а старшей Диане мы установили на телефон приложение, которое всегда показывает, где она находится", – поделилась своим опытом телеведущая, актриса, исполнительница одной из главных ролей в сериале "Маркус" Лилия Ребрик.

Презентация сериала "Маркус" на ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Презентация сериала "Маркус" на ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Презентация сериала "Маркус" на ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Презентация сериала "Маркус" на ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Презентация сериала "Маркус" на ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Презентация сериала "Маркус" на ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Презентация сериала "Маркус" на ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Презентация сериала "Маркус" на ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Презентация сериала "Маркус" на ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Презентация сериала "Маркус" на ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Презентация сериала "Маркус" на ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Презентация сериала "Маркус" на ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" 1/12

Стоит отметить, что кроме сериала "Маркус" были представлены и другие проекты: "Горит Мадрид" – испанский комедийный сериал от режиссеров Пако Леона, Анны Р. Коста; Французская драма "Брехло" режиссера Фабриса Гобера; "Добродетели" - сериал из Великобритании от режиссеров Шейна Медоуза и Джека Торна; сериал "Принцип удовольствия" Дариуша Яблонского.

Показы эпизодов сериалов на большом экране пройдут с 14 по 18 июля.

Напомним, на красной дорожке ОМКФ 2019 появились директор телеканала "Украина" Виктория Корогод, ведущий программ "Ранок з Україною" и "Родичі в турне" Григорий Герман с женой, ведущая новостей "Сегодня" Ольга Грицык. Кроме того, зрители увидели главного продюсера департамента киносериального производства телеканала "Украина" Наталию Стрибук и исполнителя главной роли в сериале "Маркус" Александра Нейкенса. Также прошлись извездные личност.

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