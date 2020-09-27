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На ОМКФ-2020 показали "Атлантиду". О чем украинский фильм, претендующий на "Оскар"

Сегодня, 09:26

Картина Валентина Васяновича впервые была представлена на фестивале в Венеции

В субботу, 26 сентября, в рамках 11-го Одесского международного кинофестиваля состоялся показ нашумевшего фильма режиссера Валентина Васяновича "Атлантида". Что особенного в картине, которая будет представлять Украину на "Оскаре-2021", рассказываем далее в материале.

"Атлантида" впервые была показана на Венецианском кинофестивале в 2019 году. Тогда украинский фильм одержал победу в программе "Горизонты", заставив мир говорить о себе. Вскоре драму о недалеком будущем Украины увидели еще на 50 фестивалях и отметили престижными наградами.

Кадр из фильма "Атлантида"
Кадр из фильма "Атлантида"
Фото: Скриншот из YouTube

История детища Валентина Васяновича (он выступил сценаристом, режиссером, оператором и продюсером) рассказывает о жизни на территории восточной Украины после победы в войне с Россией. Некогда оккупированные украинские территории вернулись под контроль государства, однако оказались непригодными для жизни.

"В людях, даже искалеченных войной, любовь может возродить жизнь. Надежду на это и питает фильм".

События фильма разворачиваются в 2025 году. В кадре – серость, пустыри, разруха. Однако на фоне всего этого отчаяния находится место для любви. Ее встречает главный герой, который не может покинуть отравленную войной территорию. Он помогает раскапывать трупы, так как его прежнее место работы – завод – закрыто из-за банкротства, моется в экскаваторном ковше и живет в квартире без электричества и воды.

Кадр из фильма "Атлантида"
Скриншот из YouTube

"Валентин очень гуманный человек, и он оставляет надежду на то, что в людях, даже искалеченных войной, любовь может возродить жизнь. Надежду на это и питает этот фильм", – говорит продюсер фильма "Атлантида" Владимир Яценко.

Напомним, что "Атлантида" будет рассмотрена экспертами "Оскара", чтобы попасть в лонг-лист премии, а далее – в шорт-лист. После этого станет известно, будет ли фильм бороться за победу в категории "Лучший иностранный фильм".

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История, показанная в "Атлантиде", по мнению Яценко, абсолютно универсальная. Он считает, что для западного критика и американских киноакадемиков будет интересен аспект того, как возвращаются к жизни люди, которые выжжены войной. О чем и рассказал в картине Валентин Васянович.

Ранее киноэксперты прокомментировали шансы "Атлантиды" попасть в лонг-лист номинации на "Оскар-2021".

Все подробности в спецтеме ОМКФ-2020

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