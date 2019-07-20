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На ОМКФ представили украинскую военную драму об аннексии Крыма

Фильм "U311 Черкассы" рассказывает о событиях весны 2014 года, произошедших после революции на Майдане

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:15
На ОМКФ представили фильм "Черкассы" об аннексии Крыма
На ОМКФ представили фильм "Черкассы" об аннексии Крыма
Фото: YouTube

На 10-м международном кинофестивале в Одессе состоялась премьера украинской военной драмы "U311 Черкассы" режиссера Тимура Ященко. Фильм рассказывает реальную историю того, как в 2014 году один за другим украинские корабли сдались врагу, а экипаж "Черкасс" сопротивлялся и продолжал отважную, хотя и безнадежную, борьбу.

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Драма Тимура Ященко стала одной из пяти полнометражных картин национальной конкурсной программы на нынешнем ОМКФ. Это история настоящих украинских воинов-патриотов ВМС Украины, которые в течение трех недель мужественно держали оборону морского тральщика во время аннексии Крыма, и даже после захвата корабля отказались спустить украинский флаг.

"Я играю одного из антигероев. Мне Не хотелось его делать очень таким шаблонным, картонным каким-то – все же они тоже люди, и хотелось найти что-то человеческое", – делится актер Олег Карпенко, который сыграл в картине "зеленого человечка".

Отметим, что в кинозале на премьере "Черкасс" присутствовал капитан корабля Юрий Федаш. "Все события, которые случились на самом деле, максимально похоже были показаны в фильме", – сказал со сцены Федаш.

Отметим, что вместе с фильмом "Черкассы" за победных "Дюков" в национальной программе полнометражного кино соревнуются еще 4 фильма: "Папа – мамин брат" Вадима Илькова, "Мои мысли тихие" Антонио Лукича, "Панорама" Юрия Шилова и "Cхідняк" Андрея Иванюка.

Подробнее о премьере фильма "Черкассы" на ОМКФ 2019 смотрите в сюжете:


Ранее мы публиковали интервью с режиссером скандального фильма о Путине.

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