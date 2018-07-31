На Певческом поле откроется выставка цветов, посвященная героям украинских мифов

Гости смогут окунуться в мир сказок и легенд, поучаствовать в квестах и многом другом

На Певческом поле пройдет выставка цветов. Фото: facebook.com/kievzelenbud

В Киеве 17 августа на Певческом поле (Печерский ландшафтный парк) откроется 64-я выставка цветов ко Дню Независимости Украины.

Тема выставки в этом году "Волшебный украинский миф". Соответственно, основой цветочных композиций станут герои древних украинских мифов и легенд.

"Гости смогут окунуться в мир сказок и легенд в виар-комнатах, а квесты, специально разработанные к праздникам, проведут гостей мифологическими тропами и ознакомят со всеми загадками Праукраины. На поле также будут работать кукольные театры и сферическое кино с тематическими фильмами. Кроме этого, к празднику Спаса разработаны уникальные мастер-классы по карвингу – это художественная резьба на фруктах и овощах. Знали ли вы, что в Украине есть уникальные мастера по этому виду искусства, которые умеют превратить обычное яблоко в портрет человека? У нас вы сможете их увидеть! " – рассказал руководитель компании-оператора Певческого поля – Grand Event Денис Погорелко.

Уже традиционно на территории главного event-парке этим летом вас ждут такие развлечения и локации:

самая всесезонная тюбинг горка – 70 метров настоящей радости и адреналина для детей и взрослых;

детский парк аттракционов, где родители могут оставить ребенка под присмотром;

первый и крупнейший в центре Киева веревочный парк;

кинотеатр под открытым небом;

ярмарка хендмейда;

мастер-классы;

пикники;

Время работы с 9:00 до 21:00, без выходных. Адрес: ул. Лаврская, 33 (15 минут от метро "Арсенальная"). Вход: 50 гривен – взрослый, детский – 25 гривен. Для детей до 7 лет, пенсионеров, участников АТО, инвалидов 1 и 2 группы и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС – вход бесплатный.

Напомним, 15 июня, на территории Печерского ландшафтного парка (Певческое поле) в Киеве открылась новая летняя выставка цветов "Мир великанов". В этом году из 245 тысяч цветов дизайнеры создали невероятные гигантские инсталляции различных предметов. Общая площадь композиций – свыше двух тысяч квадратных метров, сообщает "Киевзеленбуд".

Ранее мы сообщали, что в центре Киева установили еще две мини-скульптуры в рамках проекта "Шукай": киевский трамвай и самоходный экипаж.