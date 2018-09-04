"На подходе": Стив Гуттенберг сообщил о "Полицейской академии 8"

Первая часть была сняла в далеком 1984 году

Кадр из фильма "Полицейская академия"

Давно сообщалось, что известный актер и режиссер Стив Гуттенберг готовит новую "Полицейскую академию". Теперь же стало известно, что новый фильм вот-вот появится. Об этом написал в своем Twitter сам Гуттенберг.

Актер, сыгравший одну из главных ролей в первых частях комедии Кэри Махоуни, рассказал о скором выходе очередной части "Полицейской академии". Мужчина сообщил только то, что новая "Полицейская академия" на подходе.

Отметим, что первая "Полицейская академия" вышла в 1984 году, позже было снято еще шесть сиквелов. Стив Гуттенберг снялся в первых четырех частях комедии.

Культовая комедия о курсантах полицейской академии и их приключениях стала любимым фильмом многих поколений.

Напомним, многие актеры, которые сыграли в серии фильмов о курсантах – уже умерли. Так, в возрасте 98 лет скончался американский актер Джордж Гейнс, известный по роли комиссара Лассарда в серии фильмов "Полицейская академия".

Также актер Бубба Смит, сыгравший роль Мозеса Хайтауэра в фильмах "Полицейская академия", был найден мертвым в собственном доме в Лос-Анджелесе.