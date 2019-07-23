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На съемках фильма "Форсаж 9" разбился дублер Вина Дизеля

Каскадер находится в реанимации

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:46
Кадр из фильма "Форсаж"
Кадр из фильма "Форсаж"
Фото: YouTube

На съемках фильма "Форсаж 9", в которых участвуют герои из предыдущих картин, произошел несчастный случай. Каскадер, который является дублером Вина Дизеля, сорвался с высоты более 10 метров и получил травму головы. Пострадавшего в критическом состоянии доставили специальным вертолетом в больницу. Он находится в реанимации.

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Стоит отметить, что съемки фильма проходят в Великобритании в графстве Хертфордшир. 52-летний Вин Дизель присутствовал на площадке, когда произошел инцидент. Актер шокирован случившимся. Он выразил надежду, что каскадер выживет.

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Пока неясно, какой именно трюк выполнял дублер звезды. Для Вина это и правда тяжелое потрясение. В 2002 году один из его дублеров погиб. Это произошло в Праге во время съемок фильма "Три икса". Каскадер Гарри О'Коннор, бывший боец американского спецподразделения "Морские котики", опытный парашютист должен был пролететь на параплане под знаменитым мостом Палацкого. Первый дубль удался, несмотря на сильный ветер. Но О'Коннор остался не доволен. Он заявил, что попробует еще раз. Во время второй попытки Гарри зацепился за опору и сломал шею. В результате в фильме был использован первый дубль. Вырезать сцену из картины не стали в память о каскадере.

Скриншот из Instagram

Напомним, ранее исполнитель главной роли Доминика Торетто – Вин Дизель сообщил, что к актерскому касту картины "Форсаж 9" присоединились голливудские актрисы Шарлиз Терон и Хелен Миррен.

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Источник: Сегодня
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