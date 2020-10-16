Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

На телеканале НЛО TV выходит новое шоу о путешествиях – "Check-in. Украина"

Сегодня, 09:00

Команда проекта решила исследовать все регионы нашей страны

17 октября на телеканале НЛО TV выйдет новый сезон тревел-шоу "Check-in". На этот раз команда проекта отправится в путешествие по Украине.

Ведущие отправятся в страну, где есть всё – сафари, пирамиды, цветные пустыни, замки, крутые тусы и невероятные люди. И да, это наша Украина!

Новое шоу о путешествиях –
Новое шоу о путешествиях – "Check-in. Украина"
Фото: пресс-служба

"Мировая пандемия сильно повлияла на наш проект "Check-in". Команда готовилась отправиться в путешествие по странам Азии, но пришлось быстро менять планы, учитывая ситуацию. Впрочем, закрытие границ позволило вновь обратить внимание на нашу страну. Уверен, украинцы узнают много нового даже о тех местах, в которых живут много лет", – рассказал директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.

Ведущие Евгений Славкинский и Илья Луценко расскажут о том, как провести время в крупных городах – Одессе, Харькове, Днепре, Запорожье, Киеве и других. А также о местах, которые могут посоревноваться в красоте и интересности с любыми иностранными – Олешковские пески, остров Бирючий, станция "Памир", розовое озеро в Херсонской области, Актовский каньон и тому подобное.

Тревел-шоу
Тревел-шоу "Check-in. Украина"
Фото: пресс-служба

"Мы тщательно готовились к путешествию по Азии – Китай, Япония, Корея, Тайвань и др. Все спланировали, оплатили все перелеты, получили визы... И тут произошел мировой коллапс, примерно за неделю до вылета закрыли границы", – поделился ведущий и режиссер Евгений Славкинский.

Также Евгений сказал, что съемки в Украине напомнили ему съемки в США. И там, и здесь – вроде путешествуешь в границах одной страны, но от региона к региону все очень разное, и поэтому открывать Украину по-настоящему интересно.

Шоу "Check-in. Украина" будет выходить по субботам в 11:30 на НЛО TV.

Ранее мы знакомили вас с проектом "ВеСело", который рассказывает о современных украинских селах. Также ранее стало известно, что курорт Куяльник в Одесской области может исчезнуть уже через несколько лет.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В Запорожье возродят живописный туристический маршрут благодаря водопаду В Норвегии построили 99-ступенчатый мост через знаменитый водопад Вёрингсфоссен (видео) Перу открыло Мачу-Пикчу для одинокого туриста
шоу путешествия путешествия по Украине
Реклама

Новости партнеров

"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
Украинка из UFC - супер. Ты не сможешь оторвать взгляд от видео
Украинка из UFC - супер. Ты не сможешь оторвать взгляд от видео
Оксана Марченко женила 23-летнего сына: подробности свадьбы
Оксана Марченко женила 23-летнего сына: подробности свадьбы
Жену и дочь Маликова смачно приложили за "перетянутые" лица
Жену и дочь Маликова смачно приложили за "перетянутые" лица

Популярные статьи

Вчера, 13:12Fun

Рыбак поймал самого большого карпа-рекордсмена в Великобритании: фото

Вчера, 12:32Шоу-бизнес

Бэк-вокалистка Олега Винника Таюне переболела коронавирусом: "Плакала от крепатуры"

Вчера, 05:56Fun

Премьер-министр оскандалилась, надев пиджак на голое тело (фото)

Вчера, 05:26Психология

Гороскоп на сегодня 15 октября: Овнам нужно окружить себя приятными людьми, а Тельцам – отрегулировать режим сна

14 октябряШоу-бизнес

Фото дня. Порошенко после коронавируса сравнили с Колином Фертом

14 октябряТехно

Сколько будут стоить новые iPhone в Украине и когда они появятся

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы-2020: что ни в коем случае нельзя делать

14 октябряEvents

День защитника Украины и День украинского казачества: в чем разница этих праздников

14 октябряEvents

Оригинальные поздравления с Днем украинского казачества: стихи, проза, SМS

14 октябряFun

День защитника Украины 2020 – поздравления, проза, картинки и открытки

14 октябряEvents

Покров Пресвятой Богородицы: поздравления в картинках, открытках и стихах

14 октябряEvents

Красивые поздравления с Днем защитника Украины в прозе и стихах

14 октябряEvents

С Покровом Пресвятой Богородицы: нежные картинки, стихи и поздравления

13 октябряШоу-бизнес

Умер молодой украинский клипмейкер Дмитрий Манифест

13 октябряСтиль

Все обсуждают: шикарный образ Дженнифер Лопес в Balmain

13 октябряШоу-бизнес

Ми-ми-ми дня: Дженнифер Энистон показала нового щенка, который уснул с игрушкой во рту

Новости партнеров

Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Экс-ведущая "ПроФутбола" показала, что прячет под пиджаком - Фото
Экс-ведущая "ПроФутбола" показала, что прячет под пиджаком - Фото
Красотка дня – Майа Джама: покорительница мужских сердец
Красотка дня – Майа Джама: покорительница мужских сердец
Быстрое и очень интересное блюдо из картошки - настоящий шедевр
Быстрое и очень интересное блюдо из картошки - настоящий шедевр
Экс-звезда UFC сделала откровенное фото с мужем в душе
Экс-звезда UFC сделала откровенное фото с мужем в душе

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять