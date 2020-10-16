На телеканале НЛО TV выходит новое шоу о путешествиях – "Check-in. Украина"

Команда проекта решила исследовать все регионы нашей страны

17 октября на телеканале НЛО TV выйдет новый сезон тревел-шоу "Check-in". На этот раз команда проекта отправится в путешествие по Украине.

Ведущие отправятся в страну, где есть всё – сафари, пирамиды, цветные пустыни, замки, крутые тусы и невероятные люди. И да, это наша Украина!

Новое шоу о путешествиях – "Check-in. Украина" Фото: пресс-служба

"Мировая пандемия сильно повлияла на наш проект "Check-in". Команда готовилась отправиться в путешествие по странам Азии, но пришлось быстро менять планы, учитывая ситуацию. Впрочем, закрытие границ позволило вновь обратить внимание на нашу страну. Уверен, украинцы узнают много нового даже о тех местах, в которых живут много лет", – рассказал директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.

Ведущие Евгений Славкинский и Илья Луценко расскажут о том, как провести время в крупных городах – Одессе, Харькове, Днепре, Запорожье, Киеве и других. А также о местах, которые могут посоревноваться в красоте и интересности с любыми иностранными – Олешковские пески, остров Бирючий, станция "Памир", розовое озеро в Херсонской области, Актовский каньон и тому подобное.

Тревел-шоу "Check-in. Украина" Фото: пресс-служба

"Мы тщательно готовились к путешествию по Азии – Китай, Япония, Корея, Тайвань и др. Все спланировали, оплатили все перелеты, получили визы... И тут произошел мировой коллапс, примерно за неделю до вылета закрыли границы", – поделился ведущий и режиссер Евгений Славкинский.

Также Евгений сказал, что съемки в Украине напомнили ему съемки в США. И там, и здесь – вроде путешествуешь в границах одной страны, но от региона к региону все очень разное, и поэтому открывать Украину по-настоящему интересно.

Шоу "Check-in. Украина" будет выходить по субботам в 11:30 на НЛО TV.

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