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На телеканале "Украина" стартует 10-й юбилейный сезон "Реальной мистики"

В десятом сезоне зрители увидят возвращение одного из главных героев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:04
"Реальная мистика"
"Реальная мистика"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

27 января в 11:30 на телеканале "Украина" стартует десятый сезон скриптед-реалити "Реальная мистика", герои которого пытаются найти рациональное объяснение мистическим и загадочным вещам. В новых сериях раскроется тайна красных туфель, которая уже долго не дает покоя героям. Отметим, что девятый сезон зрители увидели осенью 2019 года.

Смотрите видео, как прошел интересный девичник с актрисами сериала "Реальная мистика":

В десятом сезоне зрители станут свидетелями раскрытия тайн, которые мучают героев уже длительное время. В продолжении "Реальной мистики" будет больше интриг, непредсказуемых сюжетных поворотов и возвращение одного из главных героев.

"Реальная мистика"
"Реальная мистика"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Это будет самый неожиданный сезон за все годы. Как всегда, будем раскрывать тайну, но на этот раз это будут личные тайны каждого из героев "Реальной мистики". Мы все стараемся кем-то быть в этой жизни, а в новом сезоне мы узнаем темное прошлое каждого из персонажей. Все истории будут непредсказуемые и невероятно красивые", – рассказал ведущий программы "Реальная мистика" Андрей Дебрин.

Евгений Бельтюков и Наталья Бережная-Музычко тоже заинтриговали изменениями, которые ждут их персонажей.

"Интрига есть. В этом сезоне откроем все впечатляющие тайны о каждом из нас. Мы все по сюжету имеем какие-то скелеты в шкафу, каждый не ожидал, что они так откроются. Я думаю, что наши личные тайны помогут нам более достоверно сыграть те приключения, которые произойдут с нашими героями. Мы с Мариной поженились по сюжету, но нашу пару также ждут перемены", – отметил Евгений Бельтюков.

"Реальная мистика"
"Реальная мистика"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В новых сериях станет известно, кто подставил уборщицу Веру Ивановну. Зрителей поразят детективные сюжеты и тайна красных туфель, которая не дает покоя команде Дебрина уже долгое время.

"Иногда самые страшные демоны – это демоны в каждом из нас. В этом сезоне все герои "Реальной мистики" своими действиями и мыслями еще раз подтвердят, что не стоит пытаться избавиться от воспоминаний, надо научиться жить с ними", – добавила руководитель проекта "Реальная мистика" Анна Галицкая.

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Первый сезон сериала "Реальная мистика" стартовал на телеканале "Украина" в декабре 2015 года, показав высокие рейтинги. В копилке проекта – серебряная кнопка YouTube (более 340 тыс. подписчиков), десятки тысяч фолловеров фанатских страниц в соцсетях.

Как сообщалось ранее, "Медиа Группа Украина" заключила соглашение о продаже прав на скриптед-реалити "Реальная мистика" с польской группой Polcast.

"Реальная мистика"
"Реальная мистика"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В новом сезоне "Реальной мистики", производством которой занимается "Теле Про", зрители увидят в деле любимых актеров: Андрея Дебрина и Людмилу Ардельян, Наталью Бережную-Музычко, Евгения Бельтюкова, Елену Репину, Тимура Ибраимова, Алексея Нечай-Кучинского и других.

Напомним, актриса Наталия Бережная-Музычко ранее рассказала о том, как отдыхает после съемок в "Реальной мистике".

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