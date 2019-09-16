Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

На телеканале "Украина" стартует новый сезон "Реальной мистики"

В новом сезоне появится новая героиня, будет много неожиданностей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:04
"Реальная мистика"
"Реальная мистика"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

16 сентября в 11:30 на телеканале "Украина" стартует девятый сезон скриптед-реалити "Реальная мистика", герои которого пытаются найти рациональное объяснение мистическим и загадочным вещам.

Узнайте, что происходило на девичнике с актрисами сериала "Реальная мистика":

В девятом сезоне зрители увидят новые истории с непредсказуемым финалом и познакомятся с новой героиней, которая заставит многих пересмотреть свои взгляды. В продолжении "Реальной мистики" станет больше любви и неожиданностей, одной из которых будет потеря одного из членов команды.

"Новый сезон действительно "мятежный", потому что все будет по-другому и то, что казалось истинным, незыблемым ранее, в новом сезоне предстанет в ином свете. Также под угрозой окажутся прочные отношения. Но самое главное в этом сезоне, вас ждет "охота на сердце Андрея Дебрина!", – рассказал ведущий программы "Реальная мистика" Андрей Дебрин.

По-новому себя проявить заставит героев новая героиня по имени Алиса, которую сыграла талантливая актриса Евгения Нечипоренко. По ее словам, зритель будет поражен непредсказуемыми сюжетными поворотами.

"В этом сезоне будут ситуации, которые заставят многих персонажей пройти проверку на прочность своих ценностей и убеждений. Герои будут действовать необычно, в частности, благодаря и моему персонажу. Алиса заставит многих пойти на несвойственные им поступки. Моя героиня очень серьезная, ответственная и целеустремленная, которая ни перед чем не остановится. В то же время, она очень добрая и отзывчивая. Очень много изменится в девятом сезоне "Реальной мистики" и эти изменения удивят зрителя. Я в восторге от съемок и команды. Почувствовала, словно стала частью семьи, потому что "Реальная мистика" – однозначно это дружная и крепкая семья", – добавила Евгения Нечипоренко, которая решилась ради роли на кардинальную смену имиджа.

Читайте также:
Любовь захлестнет всех: актриса Наталия Музычко о новом сезоне "Реальной мистики"

Отметим, что первый сезон сериала "Реальная мистика" стартовал на телеканале "Украина" в декабре 2015 года, став лидером зрительских симпатий. Как сообщалось ранее, в этом году "Медиа Группа Украина" заключила соглашение о продаже прав на скриптед-реалити "Реальная мистика" с польской группой Polcast.

В новом сезоне "Реальной мистики", производством которой занимается "Теле Про", зрители увидят в деле любимых актеров: Андрея Дебрина и Людмилу Ардельян, Наталью Бережной-Музычко, Евгения Бельтюкова, Елену Репину, Тимура Ибраимова, Алексея Нечай-Кучинского и других.

Напомним, восьмой сезон скриптед-реалити "Реальная мистика", герои которого пытаются найти рациональное объяснение мистическим и загадочным вещам, стартовал на телеканле "Украина" в феврале 2019 года.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Потусторонняя кухня и демон азарта: на телеканале "Украина" покажут новый сезон "Реальной мистики" Еще одно чудо проекта "Твоя суперсила":  в эфире — воспитанница Мариупольского интерната №2 Кристина
новый сезон сезон мистика зрители телеканал Украина Реальная мистика
Реклама

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Делай тело: как сжечь жир на животе
Делай тело: как сжечь жир на животе
Невеста украинского футболиста балует фанатов фотографиями
Невеста украинского футболиста балует фанатов фотографиями
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Популярные статьи

Вчера, 17:00Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в коме: подробности болезни известной актрисы

Вчера, 10:32Шоу-бизнес

"Последняя СМС так и не прочитана": Стас Садальский показал переписку с Заворотнюк

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 15-21 сентября для всех знаков зодиака

14 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

14 сентябряШоу-бизнес

Болезнь Анастасии Заворотнюк: врачи остановили экстренную терапию

14 сентябряШоу-бизнес

СМИ: Анастасию Заворотнюк ввели в искусственную кому

14 сентябряFun

14 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

14 сентябряFun

Работник умер после секса в командировке: его семья получит компенсацию

13 сентябряШоу-бизнес

Свадьба Ксении Собчак: фото, видео и все подробности

13 сентябряFood

Как приготовить домашний яблочный сидр

13 сентябряEvents

Пятница 13: приметы и ритуалы мистического дня

13 сентябряШоу-бизнес

СМИ: у Анастасии Заворотнюк начался отек мозга

13 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию: что произошло

13 сентябряШоу-бизнес

Роскошная леди: Ксения Собчак показала первое фото в свадебном платье

13 сентябряТехно

Пугающий дизайн iPhone 11 Pro вызывает у людей трипофобию

13 сентябряШоу-бизнес

"Мисс Украина 2019": что известно о победительнице Маргарите Паше

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Делай тело: как сжечь жир на животе
Делай тело: как сжечь жир на животе
Невеста украинского футболиста балует фанатов фотографиями
Невеста украинского футболиста балует фанатов фотографиями
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство
Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Медики назвали главные причины провалов в памяти
Медики назвали главные причины провалов в памяти
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ, она не может дышать сама
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ, она не может дышать сама