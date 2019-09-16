На телеканале "Украина" стартует новый сезон "Реальной мистики"

В новом сезоне появится новая героиня, будет много неожиданностей

"Реальная мистика" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

16 сентября в 11:30 на телеканале "Украина" стартует девятый сезон скриптед-реалити "Реальная мистика", герои которого пытаются найти рациональное объяснение мистическим и загадочным вещам.

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В девятом сезоне зрители увидят новые истории с непредсказуемым финалом и познакомятся с новой героиней, которая заставит многих пересмотреть свои взгляды. В продолжении "Реальной мистики" станет больше любви и неожиданностей, одной из которых будет потеря одного из членов команды.

"Новый сезон действительно "мятежный", потому что все будет по-другому и то, что казалось истинным, незыблемым ранее, в новом сезоне предстанет в ином свете. Также под угрозой окажутся прочные отношения. Но самое главное в этом сезоне, вас ждет "охота на сердце Андрея Дебрина!", – рассказал ведущий программы "Реальная мистика" Андрей Дебрин.

По-новому себя проявить заставит героев новая героиня по имени Алиса, которую сыграла талантливая актриса Евгения Нечипоренко. По ее словам, зритель будет поражен непредсказуемыми сюжетными поворотами.

"В этом сезоне будут ситуации, которые заставят многих персонажей пройти проверку на прочность своих ценностей и убеждений. Герои будут действовать необычно, в частности, благодаря и моему персонажу. Алиса заставит многих пойти на несвойственные им поступки. Моя героиня очень серьезная, ответственная и целеустремленная, которая ни перед чем не остановится. В то же время, она очень добрая и отзывчивая. Очень много изменится в девятом сезоне "Реальной мистики" и эти изменения удивят зрителя. Я в восторге от съемок и команды. Почувствовала, словно стала частью семьи, потому что "Реальная мистика" – однозначно это дружная и крепкая семья", – добавила Евгения Нечипоренко, которая решилась ради роли на кардинальную смену имиджа.

Отметим, что первый сезон сериала "Реальная мистика" стартовал на телеканале "Украина" в декабре 2015 года, став лидером зрительских симпатий. Как сообщалось ранее, в этом году "Медиа Группа Украина" заключила соглашение о продаже прав на скриптед-реалити "Реальная мистика" с польской группой Polcast.

В новом сезоне "Реальной мистики", производством которой занимается "Теле Про", зрители увидят в деле любимых актеров: Андрея Дебрина и Людмилу Ардельян, Наталью Бережной-Музычко, Евгения Бельтюкова, Елену Репину, Тимура Ибраимова, Алексея Нечай-Кучинского и других.

Напомним, восьмой сезон скриптед-реалити "Реальная мистика", герои которого пытаются найти рациональное объяснение мистическим и загадочным вещам, стартовал на телеканле "Украина" в феврале 2019 года.

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