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"На высотах Нью-Йорка": в сети появился яркий трейлер фильма

В главной роли Энтони Рамос

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:59
Кадр из фильма "На высотах Нью-Йорка"
Кадр из фильма "На высотах Нью-Йорка"
Фото: YouTube

В сети появился дублированный трейлер фильма "На высотах Нью-Йорка" от студии Warner Bros. Pictures.

Действие разворачивается в квартале Вашингтон-Хайтс. Запах горячего кофе витает в воздухе возле станции метро "181-я улица", а калейдоскоп желаний объединяет там громких и дружественных жителей этого района Нью-Йорка. В этот вихрь попадает и Уснави (Энтони Рамос), харизматичный владелец небольшого магазинчика, который экономит каждый заработанный нелегким трудом цент для воплощения своей мечты о лучшей жизни.

Трейлер фильма "На высотах Нью-Йорка":

Режиссером фильма "На высотах Нью-Йорка" стал Джон М. Чу, композитором – Лин-Мануэль Миранда. Жанр: музыкальный, мюзикл, мелодрама. В ролях: Энтони Рамос, Кори Хоукинс, Лесли Грейс, Мелисса Баррера, Ольга Мередис и другие. Премьера картины запланирована на 25 июня 2020 года.

Ранее мы также писали, что в сети появился первый трейлер, а также яркие постеры супергеройского экшена "Чудо-женщина 1984". Зрителей приветствуют в 1980-х годах с новым масштабным экранным приключением Чудо-женщины. Теперь ей придется иметь дело с новыми противниками: Максом, Лордом и Гепардой.

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