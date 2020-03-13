На высоте 120 метров: Руслана решилась на смелый шаг ради нового клипа

Певица забралась на ветряную мельницу

Украинская певица Руслана, которая недавно рассказала об отношениях с мужем, показала кадры со съемок на новую песню "Ми вітер". Видео было снято на ветряной мельнице, которая генерирует энергию ветра. Именно эту идею чистой энергии продвигает певица в своем творчестве и жизни. Кадры музыкального видео "Ми вітер" поражают своим масштабом.

Съемки прошли на высоте 120 метров на ветряке, который находится в Херсонской области. Трое суток, от восхода до заката солнца, Руслана и съемочная группа провели на открытой площадке самой высокой точки ветряной мельницы. В видео артистка пластично двигалась на восходе солнца, среди облаков.

"Это впечатления, которые невозможно передать. Стоишь на этой ветряной мельнице, закрываешь глаза и представляешь, что ты стоишь на сцене, а вокруг тебя огромный стадион. Открываешь глаза – восходит солнце и думаешь: "Как передать эти впечатления людям?". Когда стоишь в горах, ты не чувствуешь этой высоты. Это можно сравнить только или со свободным падением, когда ты прыгаешь с тросом – банджи-джампинг, или прыжком с парашютом. И то, когда ты летишь – это лишь мгновение, а мы провели три дня на ветряке, высотой 120 метров. На этой высоте совсем другой воздух", – поделилась эмоциями Руслана.

Видео создано на срезе поп-музыки и социальной футуристики, и дополнено виртуальной реальностью. Энергию ветра возможно почувствовать, но невозможно показать. Поэтому команда приняла решение изобразить ветер в виде фантастических кругов – digital wind.

Певица во время съемок клипа Фото: пресс-служба

Новое видео артистки посвящено переходу человечества на чистые источники энергии, в частности энергию ветра. В клипе Руслана предстает в нескольких стильных образах: милитари-костюме, а также нежном белом невесомом платье, которое подчеркивает безудержную энергию ветра, женственность и прекрасную физическую форму певицы.

Песня и клип "Ми вітер" будут представлены в двух версиях: украинской и английской. Впервые в мире артист не испугался подняться на ветряную мельницу и снять на высоте 120 метров клип.

Ранее мы также писали, что Руслана открыла гала-шоу звезд Евровидения в Амстердаме.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться