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Национальная кинопремия "Золота Дзиґа": смотрите онлайн-трансляцию

Узнайте первыми, кто станет победителями национальной кинопремии "Золота Дзиґа 2019"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:10
"Золота Дзига"
"Золота Дзига"
Фото: facebook.com/uafilmacademy

В пятницу, 19 апреля, в 16:00 состоится церемония вручения наград третьей национальной кинопремии "Золота Дзиґа". Сегодня.Lifestyle уже поделились полным списком номинантов на кинопремию, а также опубликовала список претендентов на победу в номинации "Премия зрительских симпатий".

Торжественную церемонию вручения наград кинопремии проведут известный украинский тележурналист Олег Панюта и популярная актриса Дарья Трегубова. 

Имена победителей кинопремии со сцены назовут известные украинские деятели культуры. Статуэтку лауреату номинации "Лучший фильм" вручит Глава Правления Украинской киноакадемии Владимир Войтенко и режиссер Ахтем Сеитаблаев, лучшего режиссера назовет глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко и лауреатка первой кинопремии "Золотая Дзыга" Римма Зюбина. Также лауреатов выйдут награждать звезда фрик-кабаре Dakh Daughters Руслана Хазипова, фронтмен группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот), народный артист Украины Роман Балаян, Михайил Хома (DZIDZIO), "Самый сильный человек мира" Василий Вирастюк, дизайнер Андре Тан и другие.

Отметим, что онлайн-трансляция церемонии награждения Кинопремии "Золотая Дзыга" будет доступна на официальном сайте Украинской киноакадемии, на ее странице в Facebook и YouTube-канале, а также на сайтах Segodnya.ua, JetSetter и Telekritika.

Более того, по словам исполнительного директора Украинской киноакадемии Анны Мачух, кроме самого вручения заветных статуэток, единственных в мире напечатанных на 3D-принтере и покрытых золотом, гостей церемонии ждет три музыкальных номера.

Напомним, ранее генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, член Наблюдательного совета Украинской киноакадемии Юлия Синькевич рассказала Сегодня.Lifestyle об особенностях кинопремии, номинациях и номинантах.

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кинопремия Филипп Ильенко Ахтем Сеитаблаев Золота Дзига
Источник: Сегодня
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