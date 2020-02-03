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Национальные шубы, световое шоу, оркестр и 30 артистов: в Киеве покажут мюзикл "Гуцулка Ксеня"

Проект собрал более 20 аншлагов по всей Украине

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:29
Мюзикл «Гуцулка Ксеня»
Мюзикл «Гуцулка Ксеня»
Фото: пресс-служба

В Киеве, 26 февраля впервые покажут мюзикл "Гуцулка Ксеня", который уже окрестили настоящей театральной сенсацией. Проект собрал более 20 аншлагов по всей Украине и с каждым днем продолжает набирать обороты. Кстати, в кинотеатрах прошла премьера фильма "Гуцулка Ксеня", который завоевал награду даже в Японии.

Узнайте секреты профессии артистов мюзиклов:

По словам организаторов, в Киев приедет около 90 человек творческой группы. Из них 20 – это оркестр, еще 30 – актеры, которые будут все время находиться на сцене. Команда везет с собой масштабное лазерное шоу и уникальную коллекцию гуцульских шуб.

Мюзикл "Гуцулка Ксеня"
Мюзикл "Гуцулка Ксеня"
Фото: пресс-служба

Известно, что родился мюзикл в Ивано-Франковске. Участие к созданию приложил один из самых влиятельных украинских режиссеров Ростислав Держипильский. Сразу после премьеры спектакль стал настоящей сенсацией на родине.

Что нужно знать о мюзикле "Гуцулка Ксеня":

В мюзикле звучит музыка легендарного украинского композитора Ярослава Барнича, но звучит в современной аранжировке. Написана она главным дирижером Франковского драмтеатра Богданом Ткачуком. Во время мюзикла под управленим Ткачука на сцене будет находиться оркестр из 20 музыкантов. Те, кто уже смотрел постановку, утверждают, что композиции настолько приятные на слух, что легко запоминаются и звучат в голове еще не одну неделю.

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В постановке задействованы сразу 30 актеров. В танцевальных номерах много современной хореографии, но при этом она сохраняет автентичный украинский лейтмотив.

Интересен и сюжет. В Ворохту из США приезжают украинские эмигранты, чтобы найти юному и перспективному парню жену в Карпатах. Отец завещал ему миллион долларов при условии, что он найдет на исторической родине "сознательную украинку" и женится на ней. Что из этого получится, можно будет увидеть совсем скоро.

Мюзикл "Гуцулка Ксеня"
Мюзикл "Гуцулка Ксеня"
Фото: пресс-служба

Премьера мюзикла "Гуцулка Ксеня" состоится в столичце 26 февраля в Октябрьском дворце.

Напомним, ранее мы составили афишу, куда пойти в Киеве.

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