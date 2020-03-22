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Национальный оркестр Сербии сыграл известную итальянскую песню онлайн, чтобы поддержать больных коронавирусом – видео

Вспышка пандемии больше всего затронула Италию

Инна Петрова
Сегодня, 18:06

Мировые звезды недавно запустили флешмоб istayhomefor и показали, как и зачем нужно самоизолироваться. А вот Национальный оркестр Сербии дистанционно сыграл итальянскую народную песню Bella ciao, чтобы поддержать Италию. Предупреждаем, во время просмотра видео ниже вы можете пустить слезу.

На данный момент Италия остается страной, которая больше всех пострадала от коронавируса. Сообщается, что от Covid-19 там умерло больше людей, чем в Китае. Люди со всего мира пытаются всевозможными способами поддержать итальянцев. Не остались в стороне и участники Национального оркестра Сербии.

Сербский оркестр сыграл итальянскую народную песню Bella ciaо
Сербский оркестр сыграл итальянскую народную песню Bella ciaо
Фото: Depositphotos

Так, сербский оркестр поддержал итальянцев, страдающих от коронавируса, исполнив онлайн итальянскую народную песню Bella ciao ("Прощай, красавица"). Считается, что ее пели итальянские партизаны во время Второй мировой войны.

Видеозапись была опубликована в Twitter 21 марта и за считанные минуты разлетелась по сети. "Внимание, вы можете пустить слезу", – написала пользовательница Софи, разместившая ролик.

Стоит отметить, что музыканты оркестра не собирались вместе, а сыграли удаленно, находясь в своих домах.

Смотрите, как в Италии продолжают бороться с коронавирусом:

В Украине с 12 марта и предварительно до 3 апреля введен карантин. Он предусматривает закрытие учебных заведений, крупных торговых точек (кроме продуктовых магазинов и аптек), прекращение междугороднего автобусного и железнодорожного сообщения, ограничение работы городского общественного транспорта (до 10 пассажиров за раз), остановку метро, а также закрытие государственной границы.

Ранее сайт Сегодня.Lifestyle писал о мероприятиях, которые отменили и перенесли из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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