Нацотбор Украины на "Оскар": участвуют три фильма

Церемония вручения кинопремии пройдет в апреле 2021 года в США

Три украинских киноленты участвуют в национальном отборе на самую престижную конопремию "Оскар", церемония вручения которой пройдет 25 апреля 2021 года в США. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино.

"Украинский Оскаровский комитет завершил прием заявок для участия национальных фильмов в отборе на выдвижение фильма на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины. В этом году в национальном отборе участвуют три фильма и все они созданы при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино", – говорится в сообщении Госкино.

Режиссер: Валентин Васянович

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"Мои мысли тихие"

Режиссер: Антонио Лукич

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Потерпев множество неудач в работе и личной жизни, молодой звукорежиссер-фрилансер Вадим получает шанс начать все сначала. Простая задача – записать голоса закарпатских животных – может стать его шансом навсегда покинуть "неудобную Украину" и отправиться в "привлекательную Канаду", подальше от проблем. Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается наименее подходящий для этого человек – мама Вадима.

"Земля голубая, будто апельсин"

Режиссер: Ирина Цылик

Жанр: документальное кино

Военные действия на востоке Украины продолжаются шестой год. Обстрелы в Красногоровке ("красная зона" Донецкой обл.), где живут мать-одиночка Анна и ее четверо детей, не прекращаются. Но пока внешний мир состоит из взрывов и хаоса, дом наших героев полный жизни и света. Мама и дети имеют различные увлечения, играют на музыкальных инструментах и, что самое интересное, снимают самостоятельно фильмы о своей жизни во время войны.

Напомним, "Оскар" установил новые требования для номинантов на "Лучший фильм". Нововведения вызвали скандальную реакцию звезд и кинокритиков.

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