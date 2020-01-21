"Надеюсь, фильм заставит вас смеяться и плакать": Венсан Кассель обратился к украинцам

Актер пригласил украинских зрителей посмотреть фильм "Особенные"

Венсан Кассель Фото: Getty Images

Французский актер Венсан Кассель, который снялся в нашумевшей картине "Под водой", также сыграл главную роль в фильме "Особенные". На премьеру этой ленты 54-летний актер пригласил украинских зрителей.

Смотрите подробности о том, что Венсан Кассель в третий раз стал отцом:

Видео с приглашением Венсана Касселя и его обращением к украинцам появилось на видеохостинге YouTube накануне 20 января. В ролике актер обращается к зрителям на французском.

Актер рассказал, что сыграл в фильме Оливье Накаша и Эрика Толедано, который получил название "Особенные". По словам актера, фильм выйдет и на украинский экран, ведь создатели картины намерены изменить взгляд многих зрителей на особенных людей.

"Надеюсь, он заставит вас смеяться, плакать и насладиться хорошим кино", – завершил обращение Венсан Кассель.

Комедийная драма "Особенные" выйдет в украинский прокат уже 6 февраля.

Напомним, ранее в Сети появился украинский трейлер нового душевного фильма "Особенные" от мастеров-режиссеров Эрика Толедано и Оливье Накаш ("1+1", "Самба", "1+1 = свадьба") с Венсаном Касселем в главной роли.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.