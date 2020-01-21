Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Надеюсь, фильм заставит вас смеяться и плакать": Венсан Кассель обратился к украинцам

Актер пригласил украинских зрителей посмотреть фильм "Особенные"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Фото: Getty Images

Французский актер Венсан Кассель, который снялся в нашумевшей картине "Под водой", также сыграл главную роль в фильме "Особенные". На премьеру этой ленты 54-летний актер пригласил украинских зрителей.

Смотрите подробности о том, что Венсан Кассель в третий раз стал отцом:

Видео с приглашением Венсана Касселя и его обращением к украинцам появилось на видеохостинге YouTube накануне 20 января. В ролике актер обращается к зрителям на французском.

Актер рассказал, что сыграл в фильме Оливье Накаша и Эрика Толедано, который получил название "Особенные". По словам актера, фильм выйдет и на украинский экран, ведь создатели картины намерены изменить взгляд многих зрителей на особенных людей.

Читайте также:
Венсан Кассель сыграет главного злодея в новом сезоне сериала "Мир Дикого Запада"

"Надеюсь, он заставит вас смеяться, плакать и насладиться хорошим кино", – завершил обращение Венсан Кассель.

Комедийная драма "Особенные" выйдет в украинский прокат уже 6 февраля.

Напомним, ранее в Сети появился украинский трейлер нового душевного фильма "Особенные" от мастеров-режиссеров Эрика Толедано и Оливье Накаш ("1+1", "Самба", "1+1 = свадьба") с Венсаном Касселем в главной роли.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Все обсуждают: разведенные Беллуччи и Кассель вместе появились на красной дорожке Год назад: Тина Кунаки показала архивные фото со свадьбы с Венсаном Касселем Гавайские каникулы: Тина Кунаки показала, как отдыхает с Венсаном Касселем
актер трейлер Венсан Кассель
Реклама

Новости партнеров

3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Какое каре будет модным в этом сезоне
Какое каре будет модным в этом сезоне
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:40Fun

21 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 18:20Стиль

Тина Кароль очаровала поклонников новым платьем за 36 тысяч гривен

Вчера, 15:06Fun

День Соборности Украины 2020: дата и история праздника

Вчера, 14:07Fun

Фотограф показал забавные снимки ловящих еду собак

Вчера, 11:48Travel

Названа лучшая в мире страна для жизни на пенсии

Вчера, 10:10Fun

Женщина благодаря вещему сну нашла "путь" к 100 тысячам долларов

Вчера, 09:15Техно

Евросоюз хочет запретить использование главной функции iPhone

Вчера, 09:07Fun

20 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

19 январяFun

Крещение Гоcподне 2020: прикольные поздравления в прозе и открытки

19 январяПсихология

Гороскоп на неделю 19-25 января: все знаки зодиака

19 январяFun

19-летняя украинка продала девственность на аукционе: новые фото

19 январяFun

Крещение 2020: поздравления в прозе и что нельзя делать

19 январяEvents

Поздравления с Крещением: яркие открытки, картинки, стихи и пожелания

19 январяШоу-бизнес

В сети разгорелся скандал из-за Анастасии Заворотнюк: что произошло

19 январяFun

Крещение Гоcподне 2020: что ни в коем случае нельзя делать 19 января

18 январяFun

Лучшие щедривки для взрослых и детей

Новости партнеров

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Семена льна: почему их обязан есть каждый?
Семена льна: почему их обязан есть каждый?
Что стало с актёрами сериала «Интерны»
Что стало с актёрами сериала «Интерны»
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
5 способов убрать живот и бока
5 способов убрать живот и бока
Smart Baby Watch Q50: характеристика, функции, комплектация
Smart Baby Watch Q50: характеристика, функции, комплектация