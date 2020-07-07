Надя Дорофеева, alyona alyona, Pianoboy и Дантес снялись в карантинном клипе O.Torvald: кавер на хит 90-х

Веселое музыкальное видео на наболевшую тему

Украинская рок-группа O.Torvald выпустила новый клип, который был снят в условиях карантина. Фронтмен группы Евгений Галич давно хотел записать кавер на песню "А тепер усе інакше" группы "Аква Вита", которая пользовалась популярностью в 90-е годы. Фанаты были приятно удивлены, увидев в клипе множество знакомых лиц – звезд украинского шоу-бизнеса.

Группа O. Torvald выпустила кавер на хит 90-х Фото: instagram.com/otorvald

В карантинном клипе группы O.Torvald снялись Надя Дорофеева, Позитив, Дантес, KADNAY, Владимир Остапчук, Pianoboy, alyona alyona, Alina Pash, Jerry Heil, Юля Юрина (YUKO), Мила Еремеева, Дрофа, Максим Сердюк, INGRET, Diezel, Krut, The Hypnotunez и Иван Марунич. В клипе фанаты также увидели и детей Евгения Галича.

Песня "А тепер усе інакше", выпущенная в далеком 1997 году, обрела новое звучание и смысл в наши дни. Текст песни был частично изменен, а локациями для клипа стали дома, кухни и авто самих звезд, у которых на карантине появилось время для личной жизни и веселья дома.

"Я давно хотел кавернуть эту песню. Раньше на кассетных дискотеках мы напивались и громко врывались под Аква Віта.

К большому сожалению "тепер усе інакше", и врываться стало сложнее", – сообщил Евгений Галич в своем официальном Instagram-аккаунте.

Напомним, что недавно певица TARABAROVA выпустила эмоциональный клип на песню"Крила".

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