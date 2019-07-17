Награда и наказание: обзор фильма "Боль и слава" с Антонио Бандерасом

Это история режиссера, который задумывается над смыслом жизни, боли и славе

Кадр из фильма "Боль и слава" Фото: YouTube

На 10-м Одесском международном кинофестивале, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", каждый день проходят показы самых громких мировых кинопремьер. Одна из таких – фильм Петро Альмодовара "Боль и слава", который недавно показали на Каннском кинофестивале.

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Этот фильм – своеобразная автобиография режиссера, его глубокие переживания и философские размышления о жизни, славе и боли.

"Боль и слава": сюжет и драматургия

По сюжету, успешный режиссер Сальвадор Маньо на закате своего творческого пути оглядывается в прошлое, и на него обрушивается поток ярких воспоминаний. Нежные чувства к матери, любовь и расставание, поиски счастья и успеха. Все это приводит творца к важным размышлениям о жизни и искусстве – боли и славе.

Кадр из фильма "Боль и слава" Фото: YouTube

Фильм живой, интересный, динамичный, в нем нет скучных диалогов. Тонкий юмор и ирония над собой позволяют глубоко раскрыть внутреннее состояние героя. Реальные кадры перемешались с воспоминаниями Сальвадора, его снами, с кадрами из фильмов. Но история не выглядит запутанной, наоборот. История напоминает многослойный пирог с кремом, который нужно пробовать цельным, чтобы осознать полный вкус. Так и с картиной – все сцены вполне естественно перемешаны, наслоены друг на друга.

Актерский состав и впечатления от фильма "Боль и Слава"

Герой переживает очередной кризис, теперь он старше и чувствует не только боль внутреннюю, душевную, но и физическую. Организм немолод и его нужно держать в форме. Как отметил Режиссер картины устами главного героя – все сразу – все эти боли начали наваливаться после 30-ти лет.

"Когда все эти боли объединяются – я верю в Бога и молюсь. Но, когда боль одна – я становлюсь атеистом".

Одной фразой Сальвадор отметил свое состояние. Приняв и осознав, что от этого не деться, герой подходит к новому этапу – понять,что прошлое остается в прошлом, в воспоминаниях и вернуть, как и молодость, уже невозможно.

Кадр из фильма "Боль и слава" Фото: YouTube

Так случается, когда он встречает свою первую любовь – мужчину, которого он пытался спасти от наркотиков. Парадокс ситуации заключается в том, что именно сейчас, в зрелом возрасте Маньо попробовал наркотики, которые на время спасают его от определенной боли.

"Может любовь и двигает горы, но ее мало, чтобы спасти того, кого любишь"

Такой вывод для себя сделал герой, но встретившись с тем парнем понимает, что все возможно. Страстный поцелуй возвращает их на много лет назад, а вот мозг диктует: "У тебя боли в спине, коленях, мигрень и болит желудок! Ты серьезно?".

Впрочем, в жизни Сальвадора ничего не происходит просто так. И еще один поворот судьбы переносит его в детство. Он понимает,что служило отправной точкой в его любви к мужчинам, что стало двигателем в его творчестве, и, что на самом деле для него значит кино.

Кадр из фильма "Боль и слава" Фото: YouTube

Сальвадора Маньо сыграл Антонио Бандерас. Наверное, я лучшая его драматическая роль после Пабло Пикассо. Со сложной ролью стареющего режиссера, и не просто героя, а реального человека – он справился. Конечно, впечатления о нем, как о безумном гении, было, но это не критично. Стоит отметит и игру Пенелопы Крус, которая сыграла его мать в молодости. Тонкие детали, которые подмечала ее героиня, фразы, которыми она переубедить многих, эмоциональные песни во время стирки – да, это все она, Пенелопа Крус.

"Кино – это тяжелый физический труд, а я не в форме"

Возможно, нам сложно полностью осознать главный посыл картины, главную красную нить о боли и славе. Однако, закон природы один для всех – со временем, организм стареет, а философия жизни меняется, хоть у каждого индивидуально. После тяжелого труда идет вознаграждение в виде славы и наказание – боль.

Напомним, ранее Пенелопа Крус и актер Антонио Бандерас посетили премьерный показ фильма "Боль и слава" (Dolor y gloria) в кинотеатре "Капитолий" в Мадриде.

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