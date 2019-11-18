Накануне премьеры фильма в Киеве презентовали книгу "Гарет Джонс. Цена правды"

В издание вошли избранные статьи, а также хроника жизни и памяти британского журналиста

Презентация книги "Гарет Джонс. Цена правды" в Киеве Фото: пресс-служба

В преддверии премьеры исторического триллера "Цена правды", генеральным медиапартнером которого выступает телеканал "Украина", в Киеве презентовали книгу "Гарет Джонс. Цена правды".

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В издание вошли избранные статьи, а также хроника жизни и памяти британского журналиста валлийского происхождения Гарета Джонса. Презентация книги состоялась в Национальном музее Голодомора-геноцида.

Гарет Джонс стал первым иностранным журналистом, который решился открыть международному сообществу правду о событиях в 1932-1933 гг. в советской Украине: Голодоморе, жесткой цензуре, заговоре и массовых репрессиях. Исторический триллер "Цена правды", который выйдет на экраны украинских кинотеатров 28 ноября, рассказывает историю журналиста Гарета Джонса и показывает трагические события Украины его глазами.

"Это очень болезненный и, к сожалению, актуальный вопрос — правды, постправды, цены, которую каждый из нас платит каждый день решая, говорить ему правду или быть на стороне зла. И в этом контексте увековечить историю Гарета в художественном фильме, благодаря которому как можно больше людей смогут узнать о ней, было очень для нас важно. Лента еще до выхода на экраны стала драйвером крутых и интересных событий. И одно из них — презентация книги", — отметила маркетинг-директор FILM.UA Group Полина Толмачева.

Презентация книги "Гарет Джонс. Цена правды" Фото: пресс-служба

"История отрицания Голодомора и история Гарета Джонса, который пытался привлечь внимание международного сообщества к преступлению Сталина и спасти миллионы украинцев, ставит вопрос функции средств массовой информации, которые могут как способствовать созданию информационного вакуума, который скрывает или искажает правду, так и сломать молчания вокруг преступления и остановить его", – прокомментировала директор Национального музея Голодомора-геноцида Олеся Стасюк.

Книга "Гарет Джонс. Цена правды" издана на двух языках — украинском и английском — по инициативе издательства "Жнец" и доценток кафедры издательского дела и редактирования Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Марины Женченко и Ярославы Приходы.

"Из статей Гарета Джонса можно научиться как искать и исследовать факты, как правильно писать о правде как описывать детали, каким образом задавать правильные и корректные вопросы — иногда больше, чем мы можем узнать из любого учебника по теории журналистики. Поэтому мы очень надеемся, что эта книга найдет своего читателя", — рассказала Марина Женченко.

Книгу открывает хроника жизни и памяти Гарета Джонса — информация обо всем, что происходило во время жизни журналиста, и как чтили его память в разных уголках мира — в Украине и за рубежом — после его трагической гибели. В книгу вошли избранные статьи журналиста, которые объединены в два раздела: "Гарет Джонс и Украина" и "Гарет Джонс и мир", в котором речь в основном идет о политической ситуации в Соединенных Штатах, о зарождении нацизма в Германии и событиях того времени, которые происходили на Дальнем Востоке.

"Гарета Джонса незаслуженно забыли, а мы хотим, чтобы его помнили. Сегодня он возвращается в Украину книгой и фильмом. Возвращается в то время, когда мы напряженно ищем ответы на многие острые вопросы — во внутренней и внешней политике, в журналистике. И ответ на эти вопросы в его текстах. Почему именно он? Гарет – блестящий портретист. В книге есть статья о жене Ленина, Надежде Крупской. Он словно рисует ее словами. Гарет — блестящий пейзажист. Даже в страшное время, когда он голодал вместе с крестьянами, он фиксирует такие тонкие детали, что невозможно понять, как в таком состоянии можно было видеть такую ​​красоту. Гарет— большой интеллектуал, и даже в его текстах о театре и музыке можно увидеть отпечаток больших идей и политических размышлений. Поэтому мы отдаем эту книгу вам и желаем интересного чтения. Но помните, это не чтение ради удовольствия или развлечения. Это чтение формирует позицию. Чтение, которое создает нашу идентичность. Показывает нам то, кем мы на самом деле", — подытожила Ярослава Прихода.

Презентация книги "Гарет Джонс. Цена правды" в Киеве Фото: пресс-служба

В основе книги — бакалаврский книжный проект студенток Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Валентины Пасечной и Елены Тищук "Журналист Гарет Джонс". В подготовке проекта принимал участие близкий родственник Гарета Джонса, его племянник Найджел Колли, который умер в прошлом году. Он предоставил авторам ценную информацию и архивные материалы. Кстати, именно его мать, Маргарет Сириол Колли, нашла на чердаке дома дневники и записи Гарета через 60 лет после его смерти.

На презентации также присутствовали директор Института исследования Голодомора Виктор Брехуненко и директор издательства "Жнец" Игорь Женченко.

"То, что Гарет Джонс сделал для Украины, трудно переоценить и это не просто красивые слова. Он был ключевой фигурой, не дал Сталину сыграть свою игру и скрыть от мира правду о страшном геноциде -Голодоморе. Да, до Гарета львовская диаспора в Америке поднимала этот вопрос. Да, были статьи в газете "День". Но Запад такую ​​информацию воспринимал легкомысленно, потому что она исходила от украинцев. А вот когда зазвучал голос Гарета Джонса, международное сообщество впервые обратила на это внимание по-настоящему", — рассказал Виктор Брехуненко.

Презентация книги "Гарет Джонс. Цена правды" в Киеве Фото: пресс-служба

"Как директор издательства я создавал художественную концепцию книги "Гарет Джонс. Цена правды". Ее обложка белого цвета, хотя, казалось бы, он не ассоциируется с трагедией. Однако этому есть объяснение. Белый цвет — это цвет тишины. А когда никого нет в селах, то там очень тихо. Также здесь есть небольшой портрет самого Гарета. Этим мы хотели показать, что человек в масштабе вселенной является чем-то очень маленьким. Но рядом с портретом имя Гарета Джонса написано большими буквами. Потому что этот человек за свою короткую жизнь успел сделать Большое дело", — пояснил Игорь Женченко.

Напомним, что недавно завершились съемки клипа на официальный саундтрек исторического триллера "Цена правды" в исполнении Джамалы.

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