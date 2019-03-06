Накануне премьеры появился фрагмент фильма "Капитан Марвел"

Это история о том, как Кэрол Дэнверс стала Капитаном Марвел

"Капитан Марвел" Фото: YouTube

Фанаты марвеловских блокбастеров вскоре увидят новый фильм "Капитан Марвел" с Бри Ларсон в главной роли, которая стала самой высокооплачиваемой восходящей звездой фильмов Marvel.

Накануне премьеры ленты, в сети появился еще один ролик "Капитана Марвел".

Это история о женщине-супергероине, обладающей уникальными способностями. Действие фильма происходит в 1990-х годах. Лента рассказывает, как пилот ВВС США Кэрол Дэнверс стала Капитаном Марвел после того, как Земля оказалась в центре межгалактического противостояния двух инопланетных миров.

Режиссеры – Анна Боден и Райан Флек. Роли исполнили Бри Ларсон, Джуд Лоу, Бен Мендельсон, Сэмюел Л. Джексон.

Напомним, фильм был в разработке в Marvel Studios с весны 2013 года, но несколько раз его съемки и выход на экраны переносились.

Ранее в сети уже появилось несколько трейлеров фильма "Капитан Марвел".

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