Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и другие супермодели 90-х снимутся в фильме для Apple TV+

О закулисье модной индустрии из уст легендарных моделей

Популярный стриминговый сервис Apple TV+ заказал съемки документального фильма "Супермодели", в котором снимутся легендарные модели 90-х. Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд уже успели объявить о своем участие в фильме.

Вместе с ними в ленте снимутся Линда Евангелиста и Кристи Терлингтон. На архивной фотографии, которую опубликовали Наоми и Синди в своих Instagram-аккаунтах все модели запечатлены вместе на подиуме.

Как сообщает Deadline, над фильмом будет работать двухкратная лауреат премии "Оскар" режиссер Барбара Коппл. Продюсерами стали легенды киноиндустрии Брайан Грэйзер ("Игры разума", "Аполлон-13") и оскароносный Рон Ховард.

Apple TV+ выпустит фильм "Супермодели" Фото: instagram.com/cindycrawford

В документальном фильме будут интервью с Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линдой Евангелистой и Кристи Терлингтон, которые выступают не только в роли актрис, но также и исполнительными продюсерами. Они расскажут о своей карьере и жизни и поведают, как изменили модную индустрию 90-х.

Ранее мы сообщали, что экс-бойфренд Наоми Кэмпбелл подал на нее в суд, обвинив модель в краже имущества.

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