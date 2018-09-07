Наркотики, оружие и кровь: появился тизер нового сезона сериала "Нарко" от Netflix

В центре повествования нового сезона будет мексиканский картель Гвадалахары

Кадр из сериала "Нарко"

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новый тизер четвертого сезона сериала "Нарко", новые эпизоды которого расскажут о мексиканском наркобизнесе. Главные роли в сериале исполняют Майкл Пенья и Диего Луна.

Отметим, что сериал "Нарко" выходит с августа 2015 года. Первые три сезона рассказывали о времени, когда Колумбия была главной кокаиновой страной мира, а сюжет закручивался вокруг картеля Пабло Эскобара и картеля Кали. В центре повествования нового сезона будет мексиканский картель Гвадалахары.

Премьера запланирована на 16 ноября этого года.

Напомним, Роберто Эскобар, брат Пабло и Густава Эскобаров, которые вместе управляли огромной сетью наркоторговли в 1970—1980-е годы, заявил в 2017 году, что закроет сериал "Нарко", если его производитель, компания Netflix, не выплатит 1 миллиард долларов за использование имени Эскобар и самого термина "Нарко" ("Narcos").

Кстати, "Нарко" считается одним из самых успешных проектов Netflix и, к тому же, одним из самых прибыльных.