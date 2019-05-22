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Народная любимица Алена Луценко презентовала свадебную песню: видео

В мир вышла новая композиция победительницы шоу "Голос Страны-8" Алены Луценко

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:49
Алена Луценко Фото: пресс-служба
Алена Луценко
Фото: пресс-служба

Победительница шоу "Голос Страны-8" Алена Луценко представила третью авторскую работу "Ти моє щастя". Это первая композиция, которую певица написала самостоятельно. Отметим, что первые две песни – патриотическая "Над Україною" и лирическая "Не тримай" – Алена написала в соавторстве с талантливым автором и вокалистом нового проекта MAD HEADS "УкраїнСКА" Михайлом Безушко.

Когда ты являешься автором собственной песни, для тебя открывается возможность поделиться своими чувствами. Алена Луценко

"Когда писала песню "Ти моє щастя", я представляла, что именно эти слова я буду говорить своему любимому на свадьбе. Это история признания, признания своих чувств, чистых и светлых! Понимания того, что именно этот человек для тебя является Вселенной, твоей судьбой, твоим счастьем!" – рассказывает певица.

"Ти моє щастя" – песня-признание, песня-обнажение, песня-клятва. Эта песня является идеальным саундтреком первого танца влюбленных на свадьбе или признанием в любви на свидании.

Прослушать песню Алены Луценко "Ти моє щастя":

Напомним, ранее мы писали о скандале на российском "Голос.Дети": вместо дочери Алсу выберут нового победителя.

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