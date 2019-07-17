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"Наше LіТО": Камалия сняла мужа в своем новом клипе

В жарком видео певица предстает в образе ковбоя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Камалия сняла мужа в своем новом клипе
Камалия сняла мужа в своем новом клипе
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия, которая рассказала, почему хотела уйти от мужа-миллиардера, представила новый клип. Видеоработа на композицию "Наше LіТО" появилась на официальном канале певицы в Youtube.

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Хит "Наше LіТО" записан совместно с дуэтом RICO MACHO. Ранее парни также появлялись в лирик-видео Камалии "Самба Тропикана". Режиссером видео стала Елена Винярская.

Примечательно, что в новой видеоработе артистки также появился ее муж – бизнесмен Мохаммад Захур. Вот как это объясняет сама Камалия. "С ребятами RICO MACHO мы познакомились еще на съемках моего лирик-видео "Самба Тропикана". Атмосфера была, ну, очень откровенной! Они даже оба попытались закрутить со мной роман! – рассказывает она. – Эту историю, кстати, было решено определенным образом отразить в новом клипе. Что я ответила тогда на ухаживания? Ох, увидите, это может стать очередным мемом! Не обойдется без моего мужа".

Видеоработа "Наше LiTO" получилась по-летнему зажигательной. Камалия предстала в образе девушки-ковбоя, которая танцует жаркие танцы в пустыне и флиртует с красавцами.

Недавно мы писали о том, что Камалия рассказала о подарке мужа за 100 тысяч евро.

А вчера группа АГОНЬ представила клип на песню "ТЕБЕ 20".

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