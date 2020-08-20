Интервью

"Нашу систему кинообразования нужно реформировать": Анна Мачух о подготовке кинопрофессионалов в Украине

За последний год украинские кинематографисты осуществили немало побед

Украинское кинообразование часто обсуждают, осуждают или просто игнорируют. Исполнительный директор Украинской киноакадемии и соосновательница онлайн-базы украинского кино Dzyga MDB Анна Мачух рассказала Сегодня.Lifestyle, как можно повлиять на уровень подготовки профессиональных кадров нашей отрасли кино, как изменилось кинопроизводство за последние несколько лет и где искать международных партнеров.

Исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух Фото: facebook.com/anna.machukh

Анна, как изменилось украинское кинопроизводство за последние 5 лет? И изменилось ли отношение зрителей к собственному контенту? Ведь в последнее время украинские фильмы часто побеждают на международных кинофестивалях.

Вернувшись во времени на 5-10 лет назад, мы увидим, что за год в прокат выходило максимум 2-3 украинских фильма. Сейчас ситуация совершенно иная. Два фильма могут выйти одновременно на одной неделе, а за год их количество превышает 40 картин. Это свидетельствует уже не о становлении украинского кинематографа, а о его стремительном развитии. К тому же, он становится узнаваемым, выкристаллизовывается определенный бренд, который ранее отсутствовал как таковой. Этому мы обязаны международным кинофестивалям.

Почти на каждой такой площадке Украина представлена отдельным павильоном, а фильмы участвуют в конкурсных программах. Из недавних примеров – дебют Наримана Аліева "Домой", мировая премьера которого состоялась в 2019 году в Каннской секции "Особый взгляд". Дебют другого молодого украинского режиссера Антонио Лукича "Мои мысли тихие", который, кстати, стал лучшим фильмом Национальной кинопремии, получил специальный приз жюри кинофестиваля в Карловых Варах. Валентин Васянович громко заявил об Украине своей картиной "Атлантида" на Венецианском кинофестивале, где наша страна была представлена впервые. И фильм получил главную награду программы "Горизонты". Ирина Цилык стала лучшим режиссером на кинофестивале "Санденс" с фильмом "Земля голубая, будто апельсин". И это все лишь за один год!

Узнайте в сюжете, в чем секрет популярности фильма "Мои мысли тихие":

Таким образом о нашей стране и ее кинематографе узнает все больше стран, расширяется география узнаваемости. В то же время мы часто наблюдаем заполненные кинозалы на показах украинских фильмов. Это говорит о том, что зритель перестал скептически относиться к собственному контенту. Теперь он воспринимает украинское кино как полноценного конкурента других фильмов в кинотеатральном расписании.

Но несмотря на такие успехи, у нас все еще недостаточный уровень кинообразования. С одной стороны это становится толчком к возникновению таких самородков, как Алиев или Лукич. С другой – очень не хватает узкоспециализированных специалистов технической сферы.

Кадр из фильма "Домой" Фото: пресс-служба

Как бы вы оценили состояние нашего кинообразования?

Это тот вопрос, который уже давно вызывает беспокойство, причем у целой индустрии. Украинская система кинообразования не учитывает новейшие технологии и насущные запросы, а потому продолжает быть формализованной. В институтах кино, как в Карпенка-Карого, продолжает доминировать советская школа специалистов. Их годы активного творчества выпали на то время, когда качественное авторское кино делать не было возможности. Как результат, студентов обучают теоретической базе те преподаватели, которые сняли максимум один фильм. Такая ситуация может быть оправдана только при обучении на киноведческом факультете. Режиссерам, сценаристам, продюсерам, операторам необходим практический подход. А учить теорию 5 лет – это нонсенс, поскольку потом специалисты приходят на съемочную площадку в полной растерянности. К примеру, студенты Американского киноинститута должны успеть за два года снять несколько десятков работ и принять участие во множестве проектах.

Нашу систему подготовки кинокадров, безусловно, нужно реформировать. Несмотря на это, неудовлетворительное состояние кинообразования привело к появлению ряда школ и инициатив, где практикующие профессионалы делятся своим опытом в различных направлениях.

Анна Мачух Фото: instagram.com/annamariaduet

Украинская киноакадемия тоже причастна к подобным практикам?

Да, Киноакадемия давно поддерживает такие инициативы, а осенью 2019 года мы успели провести образовательную сессию EAVE ON DEMAND, где детально прорабатывали конкретные проекты. Сейчас в условиях карантина мы продолжаем вносить свой вклад в развитие кинообразования, но уже в диджитализованом формате. Вместе с онлайн-базой украинского кино Dzyga MDB проводим серию вебинаров с известными украинскими представителями киноотрасли. Среди наших гостей была одна из самых известных кастинг-директоров страны Алла Самойленко.

Это тот человек, который нашел актеров на такие фильмы, как "Когда падают деревья", "Дикое поле", "Мелодия для шарманки". Она не просто рассказала какие-то теоретические основы, а подробно объяснила специфику работы в этой сфере и дала практические советы актерам. Еще один мастер-класс провели успешные украинские продюсеры Владимир Яценко, Алексей Гладушевский, Ольга Пантелеймонова и Егор Олесов. Также мы привлекли к прямым эфирам директора компании Cinema Sound Production в Украине и СНГ Владимира Третьякова, чтобы подробно рассказать о специфике работы со звуком в кино.

Такие инициативы, бесспорно, помогают, но это скорее точечный формат, который не предоставит всеобъемлющих знаний профессионалу. Стоит понимать, что киноиндустрия – комплексная сфера, где важную роль играет многовекторность.

Карантин действительно расширил границы образования онлайн. Какие возможности открылись для молодых кинематографистов в условиях нашей новой реальности?

Конечно, пандемия и связанные с ней ограничения повлияли на всех и на киноотрасль в частности. Но вместе с тем эта ситуация дала толчок к поиску новых форм реализации. Нам так же пришлось приспосабливаться к новым условиям и церемонию награждения Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" мы проводили онлайн. Но говоря о процессе кинопроизводства, то он пострадал больше всего. Ведь многие проекты приостановились, съемки пришлось прекратить. Поэтому все начали искать альтернативные решения. Например, дистанционные съемки с привлечением специальной техники. То есть на площадке находится минимальное количество людей, а съемка выводится в лайв-режиме на экран режиссера, который может находится вне локации. Собственно, таким способом пользуется продакшен-компания Radioaktive Film. Ее исполнительный продюсер Евгения Яцута рассказала на нашем вебинаре про особенности такой работы.

В то же время карантин дал время на предпродакшен проектов. Со своей стороны мы с DzygaMDB по инициативе сценариста Сергея Касторных запустили "Сценарный питчинг". Его цель как раз и заключалась в том, чтобы дать шанс сценаристам реализовать свои идеи или уже готовые сценарии. В итоге в проекте приняли участие 250 сценаристов и более 50 продюсеров, среди которых Егор Олесов, Владимир Яценко, Ольга Пантелеймонова, Алексе Гладушевский, Максим Асадчий, Елена Еремеева, Елена Канишевская, Наталья Стрибук и многие другие. Чем больше будет таких инициатив, тем меньше растерянности мы будем видеть на съемочных площадках в будущем.

Как повысить квалификацию и конкурентоспособность украинских кинематографистов на международном рынке?

Для этого нужно перенимать практический опыт иностранных коллег. Изучать их методы работы, привлекать инструментарии и тому подобное. Чтобы это было возможным, ждем, когда заработают кешрибейты. Эта схема позволит иностранным продакшенам зайти на украинский рынок и привлечь к работе наших специалистов. Таким образом будет происходить взаимный обмен опытом и наработками. К тому же, это расширит узнаваемость Украины, как партнера и площадки для других иностранных коллег.

Как в условиях пандемии украинская индустрия может привлечь иностранных партнеров к копродукции?

В июле был принят Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео – и кинопроизводства". Этим документом установлена отмена расходов на НДС при экспорте услуг в съемках фильмов. Такая практика действует во многих странах мира и Украины наконец-то стала одной из них. То есть при сервисе в съемках фильмов для иностранного клиента НДС отсутствует. Это касается производства различного контента: фильмы, телепрограммы, рекламные, музыкальные ролики, рекламные и компьютерные материалы.

Еще одна из последних новостей по международному партнерству – съемки фильма "The Last Mercenary" ("Последний наемник") от Netflix. Стриминговый сервис впервые снимает фильм собственного производства в Украине. Есть надежда, что Netflix станет первым, кто получит кешрибейт. Часть съемок, которые уже начались и продлятся до осени, состоится в Киеве.

После такого бурного и непростого периода во всем мире и в Украине в частности кинотеатры постепенно возрождаются и готовы принимать зрителей. Но ситуация все еще нестабильна. Какая судьба в дальнейшем может ждать их или как может трансформироваться просмотр на больших экранах?

Очевидно, что самоизоляция повлияла на просмотр контента зрителями. Находясь постоянно дома, они просматривали фильмы онлайн. Конечно, стриминг-платформы от этого только выиграли. Но делать сейчас прогнозы, что в будущем кино будет только в таком формате, еще рано. Кинотеатры возобновляют свою работу, хотя и с ограничениями. И зрители уже приходят на сеансы. Не в таком количестве, как раньше, поскольку все еще существует опасность, но они есть.

В будущем хотелось бы сохранить традиционную форму просмотра фильмов в кинозалах. Но мы должны быть готовы к тому, что карантин изменит некоторые вещи безвозвратно. Думаю, мы получим комбинированную схему, как сейчас это делают некоторые фестивали – часть контента останется в оффлайне, а что-то навсегда перейдет в онлайн.

Напомним, что ранее кинофестиваль "Молодость-2020" огласил конкурсную программу. Кинофестиваль пройдет с 22 по 30 августа.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться