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Нашумевшие сериалы "Голливуд" и "Эйфория" получили награды "Эмми" за лучшую музыку

Сегодня, 13:50

Состоялся финальный день награждения Creative Arts Emmy Award

В четвертый день награждения Creative Arts Emmy Award объявили еще одних лауреатов – сериалы "Эйфория" и "Голливуд" получили награды за лучшую музыку. Отметим, что эта награда Emmy Awards присуждается за технические и другие достижения в американских телешоу. С полным списком номинантов на премию "Эмми-2020", которая состоится 20 сентября, мы знакомили ранее.

Так, драматический мини-сериал о Голливуде 40-х годов Райана Мерфи получил награду за лучшую музыку для заставки, а сериал "Эйфория" с Зендаей в главной роли победил в категории "выдающаяся оригинальная музыка и тексты песен" за трек All For Us исполнителя Labrinth. Об этом сообщает Variety.

Кадр из сериала "Голливуд"
Кадр из сериала "Голливуд"
Фото: themoviedb.org

Также свою первую в карьере "Эмми" получила актриса и комедиантка Майя Рудольф. Она озвучила персонажа Конни в мультсериале "Большой рот".

Кадр из сериала "Эйфория"
Кадр из сериала "Эйфория"
Фото: themoviedb.org

Отметим, что наибольшее количество номинаций на "Эмми" в этом году собрали сериалы "Хранители" – 26 номинаций, и "Удивительная миссис Мейзел". Также примечательно, что сериалы компании Netflix превзошли по количеству номинаций сериалы от HBO.

Церемония награждения "Эмми-2020" пройдет в онлайн-формате. На ней не будет торжественной красной дорожки, гостей и ярких вспышек фотокамер. Знаменитости будут выходить в эфир из своих домов и отелей, и смогут надеть любую одежду для церемонии, так как дресс-код отменен. Для того,чтобы каждый номинант принял участие в церемонии, организовано 140 прямых трансляций.

Ранее мы сообщали, что фильм о жизни мальчика на Донбассе номинирован на американскую премию "Эмми".

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