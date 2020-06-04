Нашумевший сериал "Чернобыль" представлен сразу в 14 номинациях на телепремию BAFTA

Мини-сериал продолжает собирать награды

Мини-сериал "Чернобыль", который признан лучшим сериалом в США, лидирует в номинациях на престижную награду BAFTA TV, которая ежегодно вручается Британской академией кино и телевизионных искусств. Исторический мини-сериал "Чернобыль" представлен сразу в 14 категориях и стал лидером по количеству номинаций.

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Среди номинаций: "лучший мини-сериал", "лучший актер", "лучший грим" и другие.

Впечатляющий актерский состав сериала включает Эмму Томпсон, Стеллана Скарсгарда и Джареда Харриса. Стеллан Скарсгард номинирован на лучшую мужскую рол второго плана, а Джаред Харрис – на лучшую главную мужскую роль.

Трудоемкая работа по воспроизведению травм, которые были вызваны радиоактивным взрывом, была отмечена в номинациях на лучший грим, прическу и специальные эффекты.

Кадр из сериала "Чернобыль" Фото: Imdb.com



Создатель сериала Крейг Мазин и режиссер Йохан Ренк поставили для себя задачу максимально воспроизвести исторические события. Детальность происходящего и на первый взгляд, небольшие акценты, стали одной из причин, почему эпизоды так одобрительно были восприняты зрителями.

Ранее летчик ВСУ рассказал, как снимали сериал "Чернобыль".

Церемония награждения BAFTA TV Awards состоится 31 июля, а лауреаты получат награду в онлайн-формате.

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