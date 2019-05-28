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Нашумевший сериал "Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом в истории

Проект обошел даже культовую "Игру престолов"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:14
"Чернобыль" 2019
"Чернобыль" 2019
Фото: HBO

Если один рейтинговый сериал от HBO "Игра престолов" уже закончился и был показан документальный фильм о нем, то другой мини-сериал "Чернобыль" уже завоевал сердца зрителей. Шоу уже стало самым популярным в истории по данным imdb.

В Украине назвали самые популярные сериалы:

По информации Forbes, по данным International Movie Data Base мини-сериал" Чернобыль" возглавил рейтинг сериалов всех времен, получивших самую высокую оценку зрителей.

Новый проект от HBO состоит из пяти эпизодов. Режиссером проекта стал швед Юхан Ренко, известный такими работами, как "Викинги", "Ходячие мертвецы" и "Во все тяжкие", а также клипами для Мадонны и Рианны. Главные роли в сериале исполняют номинант премии "Эмми" Джаред Харрис ("Корона", "Безумцы"), Стеллан Скарсгорд ("Меланхолия", "Умница Уилл Хантинг") и номинант "Оскара" Эмили Уотсон ("Хилари и Джеки", "Рассекая волны"). Автором сценария и исполнительным продюсером "Чернобыля" выступил Крейг Мейзин ("Белоснежка и охотник 2"). В сети уже появилась 4-я серия.

Всего в списке лучших сериалов всех времен оказалось 250 проектов.

А десятка лидеров выглядит так:

  1. "Чернобыль" (9,7 — 52 тыс голосов)
  2. "Планета Земля II" (9,5 — 71 тыс голосов)
  3. "Братья по оружию" (9,5 — 317 тыс голосов)
  4. "Планета Земля" (9,4 — 147 тыс голосов)
  5. "Во все тяжкие" (9,4 — 1,2 млн голосов)
  6. "Игры престолов" (9,4 — 1,5 млн голосов)
  7. "Наша Планета" (9,4 — 10 тыс голосов)
  8. "Прослушка" (9,3 — 244 тыс голосов)
  9. "Космос: Пространство и время" (9,3 — 95 тыс голосов)
  10. "Голубая планета" (9,3 — 19 тыс голосов)

Напомним, главная особенность сериала в том, что его создатели не хотели делать традиционное телевизионное шоу-катастрофу. Именно поэтому сама авария на ЧАЭС происходит в первые минуты сериала – без "барабанной дроби".

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Чернобыль игра престолов во все тяжкие HBO ходячие мертвецы
Источник: Сегодня
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