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Насилие порождает насилие: обзор фильма "Джокер"

Главную роль в картине исполнил Хоакин Феникс

Алина Устиловская
Сегодня, 07:43
Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма "Джокер"
Фото: YouTube

В украинский прокат выходит фильм Тодда Филлипса "Джокер", который завоевал "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале. В эти дни интернет просто сходит с ума по Хоакину Фениксу, который исполнил главную роль в картине. Но обо всем по порядку.

Режиссер фильма Тодд Филлипс, снявший комедию "Мальчишник в Вегасе", создал не типичную для кинокомиксов историю Джокера. Он снял картину мрачную, жестокую, и до дрожи омерзительную и этим она захватывающая и, если хотите, прекрасная. "Джокер" Филлипса никак не связан с оригинальной вселенной DC. Почти. Это совершенно новое прочтение персонажа, которое не пересекается ни с комиксами, ни с предыдущими фильмами. А вот рука Мартина Скорсезе заметна здесь очень четко (кто смотрел "Таксиста" и "Короля комедии", тот поймет, о чем речь).

"Люди вокруг становятся жестокими или это просто я такой?"

Итак, действия фильма разворачиваются в мрачном мегаполисе Готэме (привет ранним картинам Скорсезе), который завален мусором из-за забастовки мусорщиков, кишит крысами, а люди звереют почти в буквальном смысле. В этом городе живет и наш главный герой – Артур Флек – болезненно худощавый мужчина средних лет, который живет с мамой, заглядывается на молодую соседку, мать-одиночку и мечтает о карьере стендап-комика, но зарабатывающий на хлеб клоуном-аниматором. Из-за детских травм Артур страдает расстройством личности, что сопровождается неконтролированными взрывами смеха. Он страдает от жестокости окружающего мира, от правды (хотя тут еще большой знак вопроса), которая обрушивается на него, от галлюцинаций. Финал этой истории, как говорится, известен. Артур становится Джокером.

Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма "Джокер"
Фото: YouTube

Но самое интересное – это как раз процесс "мутации" Артура в Джокера, который олицетворяет хаос и становится символом безумия и преступности в комиксах DC. Тандем Филлипса и Феникса как раз смог подобраться к этой картинке максимально близко. Да, черт возьми! Джокер Тодда Филлипса не похож ни на безумного клоуна-убийцу из картины Тима Бертона, ни на устоявшийся идеальный образ преступника из "Темного рыцаря". Это городской тихоня, парень по соседству с фатальными психологическими девиациями. От этого становится, по меньшей мере, не по себе, по большей – страшно и жутко.

Отмечу, что Филлипс тонко и, в тоже время, четко показал точку невозврата в самом Артуре и в обществе – убийство клерков становится этаким анархистским манифестом и провоцирует страйки против власти и богачей. Да, Артур защищал себя, но он в этом не раскаялся, более того, он считает, что дал по заслугам. Тут вспоминается известная фраза (не вся, а только часть): "Бог создал людей сильными и слабыми, а Кольт сделал их равными". Но так ли было с Артуром?

Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма "Джокер"
Фото: YouTube

Филлипс показывает еще один тонкий момент, который можно трактовать одной фразой – насилие порождает насилие. Это замкнутый круг. И Артур попал в этот круг еще в детстве, став жертвой жестокости приемной матери и ее сожителя. А теперь вам жаль Артура или вы его презираете?

"Я думал, что когда я вырасту, то с меня будут смеяться. Но теперь не смеется никто!"

Флек просто утопает в своем омерзительном альтер-эго, и тут крупные планы героя становятся все длиннее. Тодд Филлипс просто упивается пластикой и завораживающей игрой Хоакина Феникса! А ведь роль писалась именно под него, хоть тот сначала и не хотел играть ее. Образ Джокера — это не просто удачное попадание, а, наверное, лучшая роль Хоакина Феникса! На его фоне меркнет даже Роберт Де Ниро, который сыграл ведущего популярного Late Night Show Мюррея Франклина (и снова привет Скорсезе!).

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Феникс несколько месяцев отрабатывал фирменный смех, просмотрел десятки записей с психиатрических больниц, стремительно сбросил более 23 кг. С уверенностью можно сказать – "Оскар", не меньше. Отдельно хочу отметить саундтреки. Музыку для фильма писала исландская виолончелистка Хильдур Гуднадоттир, которая также работала над композициями нашумевшего сериала "Чернобыль", фильмов "Убийца 2. Против всех", "Мария Магдалина". Музыка создала не просто фон или атмосферу, она создала кислород фильма.

Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма "Джокер"
Фото: YouTube

Что касается впечатлений, шедевром фильм не назовешь, но он действительно сильный и глубокий. Ты выходишь из кинотеатра и не понимаешь: главного героя жаль? Ты ему сожалеешь? Он тебе омерзителен? Ты его осуждаешь? Грани стерты. Возможно, в отдельных моментах фильму не хватает смены ритма или характеров, но в целом – он оставляет сильные эмоции. До дрожи и животного страха – как может жестокость толпы породить одиночка-аутсайдер, который страдал от жестокости? Может.

Напомним, ранее в сети появились подробности фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом.

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