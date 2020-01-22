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Настолько успешный: по сериалу "Ведьмак" создадут еще и мультфильм

Мультфильм выйдет между первым и вторым сезоном сериала

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:23
"Ведьмак"
"Ведьмак"
Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix назвал первый сезон сериала "Ведьмак" самой успешной премьерой сериала на платформе. За первые четыре недели после премьеры сериал посмотрели 76 млн пользователей. Это больше, чем у новых сезонов популярных шоу "Корона" и "Ты" (21 млн и 54 млн соответственно).

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Наверное, поэтому сервис выпустит еще и анимационный фильм, который получил название "Ведьмак: Кошмар волка". Как сообщает Redanian Intelligence, мультфильм выйдет перед релизом второго сезона сериала.

Сценарий анимационного фильма напишет Бо Де Майо, который работал над третьим эпизодом первого сезона "Ведьмака", а также напишет один из восьми эпизодов второго сезона.

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Вероятно, что в мультфильме будут присутствовать элементы хоррора. Возможно также, что Белого волка, то есть Геральта из Ривии, озвучит Генри Кавилл, который сыграл его в сериале.

Второй сезон сериала "Ведьмака" выйдет в 2021 году.

Напомним, во втором сезоне сериала "Ведьмак" сыграет актер Кристофер Хивью.

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