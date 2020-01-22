Настолько успешный: по сериалу "Ведьмак" создадут еще и мультфильм
Мультфильм выйдет между первым и вторым сезоном сериала
Стриминговый сервис Netflix назвал первый сезон сериала "Ведьмак" самой успешной премьерой сериала на платформе. За первые четыре недели после премьеры сериал посмотрели 76 млн пользователей. Это больше, чем у новых сезонов популярных шоу "Корона" и "Ты" (21 млн и 54 млн соответственно).
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Наверное, поэтому сервис выпустит еще и анимационный фильм, который получил название "Ведьмак: Кошмар волка". Как сообщает Redanian Intelligence, мультфильм выйдет перед релизом второго сезона сериала.
Сценарий анимационного фильма напишет Бо Де Майо, который работал над третьим эпизодом первого сезона "Ведьмака", а также напишет один из восьми эпизодов второго сезона.
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Вероятно, что в мультфильме будут присутствовать элементы хоррора. Возможно также, что Белого волка, то есть Геральта из Ривии, озвучит Генри Кавилл, который сыграл его в сериале.
Второй сезон сериала "Ведьмака" выйдет в 2021 году.
Напомним, во втором сезоне сериала "Ведьмак" сыграет актер Кристофер Хивью.
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