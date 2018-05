Настоящая жизнь в Нью-Йорке 40-х годов: появились необычные фото молодого Стэнли Кубрика

Нью-Йорк глазами Стэнли Кубрика. Фото: K Film Archives/Museum of the City of New York

Нью-Йорк глазами Стэнли Кубрика. Фото: K Film Archives/Museum of the City of New York

Нью-Йорк глазами Стэнли Кубрика. Фото: K Film Archives/Museum of the City of New York

Нью-Йорк глазами Стэнли Кубрика. Фото: K Film Archives/Museum of the City of New York

Нью-Йорк глазами Стэнли Кубрика. Фото: K Film Archives/Museum of the City of New York

Нью-Йорк глазами Стэнли Кубрика. Фото: K Film Archives/Museum of the City of New York

Нью-Йорк глазами Стэнли Кубрика. Фото: K Film Archives/Museum of the City of New York