Настоящая жизнь в Нью-Йорке 40-х годов: появились необычные фото молодого Стэнли Кубрика

Известный кинорежиссер до своей основной работы занимался фотографией. Что ж, у него получалось шедеврально!

Нью-Йорк глазами Стэнли Кубрика. Фото: K Film Archives/Museum of the City of New York Нью-Йорк глазами Стэнли Кубрика. Фото: K Film Archives/Museum of the City of New York Нью-Йорк глазами Стэнли Кубрика. Фото: K Film Archives/Museum of the City of New York Нью-Йорк глазами Стэнли Кубрика. Фото: K Film Archives/Museum of the City of New York Нью-Йорк глазами Стэнли Кубрика. Фото: K Film Archives/Museum of the City of New York Нью-Йорк глазами Стэнли Кубрика. Фото: K Film Archives/Museum of the City of New York Нью-Йорк глазами Стэнли Кубрика. Фото: K Film Archives/Museum of the City of New York Нью-Йорк глазами Стэнли Кубрика. Фото: K Film Archives/Museum of the City of New York 1/8

Известный режиссер Стэнли Кубрик еще до того, как стал знаменитым, работал фотографом. В 1945 году, в возрасте 17 лет он устроился в журнал Look, для которого фотографировал повседневную жизнь Нью-Йорка.

Стэнли Кубрик Фото: Getty

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Снимки, сделанные молодым фотографом, хранятся в архивах журнала и последние годы активно выставляются. Теперь издание The Guardian опубликовало ранние снимки культового режиссера.

Отметим, что Стэнли Кубрик – один из самых ярких кинорежиссеров и фотографов, один из самых влиятельных кинематографистов второй половины XX столетия. К особенностям его режиссерского почерка относят специфическое использование крупных планов, необычного панорамирования, наплыва, а также непривычное употребление популярной и классической музыки. Самые яркие его работы: "Страх и вожделение", "Поцелуй убийцы", "Лолита", "Сияние", "С широко закрытыми глазами" и другие.

Напомним, недавно ушел из жизни 74-летний американский актер Рональд Ли Эрми (Р. Ли Эрми), сыгравший сержанта Хартмана в культовой военной драме Стэнли Кубрика "Цельнометаллическая оболочка".