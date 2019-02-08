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Настоящие чувства: ТОП-5 фильмов про любовь

Эти картины заставляют поверить в настоящую любовь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:37
"Виноваты звезды"
"Виноваты звезды"
Фото: YouTube

Приближается День святого Валентина и влюбленные выбирают оригинальные подарки, планируют романтический вечер и составляют свою подборку фильмов о любви. Эти фильмы о настоящей, всепоглощающей и преданной любви, от которой сносит крышу. Предлагаем прекрасную подборку – фильмы о любви, которые понравятся каждому, кто хоть немного верит в романтику.

"Виноваты звезды", 2014

История, которая берет за душу. По сюжету, главная героиня - Хэйзел больна раком. Она ходит в группу поддержки, где знакомится с Огастусом Уотерсом и влюбляется в него. Огастус и Хэйзел отправляются в путешествие, и их цель -  сделать свои последние дни полными жизни, любви и смысла. Возможно, им не удалось бы достичь такой близости и искренности в чувствах, если бы они не осознавали, как мало им отпущено временем...

"Джейн Эйр", 2011

Времена Викторианской Англии. После восьми лет, проведенных в пансионе для бедных девочек, сирота Джейн Эйр получает место гувернантки в Торнфилде – вотчине Эдварда Ферфакса Рочестера. Хозяин поместья редко наведывается в родные края и Джейн должна присматривать за 8-летней Адель Варанс – воспитанницей Эдварда. Однажды Рочестер возвращается, начинается любовные приключения, полные разочарования, предательств, страсти и романтики.

"Три метра над уровнем неба", 2010

История повествует о любви, которая сбивает с ног и дает крылья. Главный герой Уго Оливера очень импульсивный и бессознательный, склонен к опасностям и экстриму. Себя же он называет Аче. Он условно осужден за жестокое избиение человека и все в его жизни идет наперекосяк. Но однажды в пробке он увидел девушку Баби, которая была из богатой семьи, и всегда отображала только добро и невинность. Вскоре судьба снова сводит их вместе...

"Во власти стихии", 2018

Их неожиданная встреча на Таити стала началом большой любви. Молодые и свободные, они отправляются в путешествие по Тихому океану на роскошной яхте. Неожиданно судно настигает один из самых мощных ураганов в истории, и отныне не только их будущее, но и сама жизнь находится во власти стихии.

"Перед рассветом", 1995

Вселенная героев фильма Джесси и Селин просуществовала всего день, но, черт возьми, ради него стоит жить, его нельзя просто взять и пропустить, но и, увы, продолжить. Это мечта каждого человека, воплотившаяся на экране благодаря Ричарду Линклейтеру. И пусть у каждого в жизни будет один такой день.

Напомним, Сегодня.Lifestyle составил подборку хороших и трогательных фильмов. Ранее мы делали подбору фильмов о любви, которые уже давно стали классикой кинематографа и которые хочется пересматривать снова и снова.

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Источник: Сегодня
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