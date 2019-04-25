Настя Каменских выпустила новый клип на украиноязычную песню "Обіцяю"
Певица в разных образах предстала в новой видеоработе
Украинская певица Настя Каменких (NK) выпустила новый клип на лирическую украиноязычную песню "Обіцяю", который ранее анонсировала.
На кадрах видео Настя в образе загадочной красоткой из разных эпох в современной интерпретации, которые отражают модные тенденции нашего времени. Певица предстает в образах Моны Лизы, Фриды Кало, Олимпии из картины Мане, богини Венеры Боттичелли и других.
Режиссерами видеработы стали Денис Маноха и Максим Шелковников.
В описании к клипу сказано, что песня "Обіцяю" – это лирическая композиция, основным лейтмотивом которой является любовь.
Напомним, ранее Настя Каменских удивила поклонников новым римейком на хит Peligroso. Трек по-новому зазвучал благодаря сотрудничеству артистки с номинантом престижной премии "Грэмми" De La Ghetto. Также певица презентовала клип на песню "Попа, как у Ким". В клипе Каменских с балетом танцует в белом боди и коротких ботинках, демонстрируя обнаженные ягодицы. Также в ролике появляются Потап, DJ Nana, ZBSband, известные блогеры и комики из "Чоткий паца".
Смотрите видео о том, что Настя Каменских будет выступать на разогреве концерта Малумы:
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