Настя Каменских выпустила новый клип на украиноязычную песню "Обіцяю"

Певица в разных образах предстала в новой видеоработе

Настя Каменских представила новый клип на песню "Обіцяю" Фото: Кадр из клипа в YouTube

Украинская певица Настя Каменких (NK) выпустила новый клип на лирическую украиноязычную песню "Обіцяю", который ранее анонсировала.

На кадрах видео Настя в образе загадочной красоткой из разных эпох в современной интерпретации, которые отражают модные тенденции нашего времени. Певица предстает в образах Моны Лизы, Фриды Кало, Олимпии из картины Мане, богини Венеры Боттичелли и других.

Режиссерами видеработы стали Денис Маноха и Максим Шелковников.

В описании к клипу сказано, что песня "Обіцяю" – это лирическая композиция, основным лейтмотивом которой является любовь.

Напомним, ранее Настя Каменских удивила поклонников новым римейком на хит Peligroso. Трек по-новому зазвучал благодаря сотрудничеству артистки с номинантом престижной премии "Грэмми" De La Ghetto. Также певица презентовала клип на песню "Попа, как у Ким". В клипе Каменских с балетом танцует в белом боди и коротких ботинках, демонстрируя обнаженные ягодицы. Также в ролике появляются Потап, DJ Nana, ZBSband, известные блогеры и комики из "Чоткий паца".

Смотрите видео о том, что Настя Каменских будет выступать на разогреве концерта Малумы:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram