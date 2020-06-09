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Натали Портман – 39! 10 фактов о звезде "Леона", которые вы могли не знать

Сегодня, 17:19

Знаменитая актриса празднует день рождения

9 июня родилась американская актриса, сценарист и режиссер Натали Портман. Дебютная роль в культовом фильме "Леон" принесла Натали Портман всемирную славу. Начав сниматься в подростковом возрасте, актриса сыграла в более, чем сорока фильмах. В честь 39-летия Натали Портман Сегодня.Lifestyle узнали интересные неожиданные факты об актрисе.

Интересные факты о Натали Портман
Интересные факты о Натали Портман
Фото: Imdb.com

  • Натали Портман родилась не в США, а в Иерусалиме. Кроме еврейских корней, у актрисы также есть предки из Австро-Венгрии, Румынии и Польши. В возрасте трех лет Натали Портман переехала в США и поэтому имеетдвойное гражданство.
  • Настоящая фамилия Натали Портман – Хершлаг. Портман – сценический псевдонимом знаменитости, но также имеет отношение к ее предкам по материнской линии.
  • Ее первая роль в кино – иностранный фильм "Леон" французского режиссера Люка Бессона. На момент выхода фильма Натали Портман было 13 лет.
  • Когда Натали было 12 лет, она работала вместе с Бритни Спирс дублером главной актрисы в мюзикле "Безжалостный!".

Натали Портман в фильме "Призраки Гойи"
Натали Портман в фильме "Призраки Гойи"
Фото: Imdb.com

  • Натали Портман должна была сыграть роль Джульетты в известном фильме с Леонардо Ди Каприо. Однако режиссер Базз Лурман и продюсеры решили отдать роль актрисе Клэр Дейнс, так как Натали была слишком юна.
  • Натали Портман закончила психологический факультет Гарвардского университета в 2003 году. Тогда актриса отказалась от всех ролей, кроме саги "Звездные войны", чтобы сконцентрироваться на учебе на протяжении четырех лет.
  • Во время обучения Натали Портман помогала известному американскому адвокату Алану Дершовицу в работе над его книгой. В свое время, Алан Дершовиц стал одним из самых молодых профессоров Гарварда (в возрасте 28 лет), а также по его книге был снят фильм "Изнанка судьбы", получивший "Оскар".
  • Натали Портман стала членом жюри Каннского кинофестиваля в 2008 году.

Натали Портман
Натали Портман
Фото: Imdb.com

  • Натали Портман не была фанатом "Звездных воин". После того, как актрису утвердили на роль, она призналась, что никогда не видела оригинальную трилогию фильмов.
  • Во время подготовки к роли в фильме "Черный лебедь" Натали Портман тренировалась до восьми часов ежедневно, чтобы похудеть на шесть килограммов за пол года.

Недавно Натали Портман опубликовала редкий снимок со своими детьми.

Ранее мы сообщали, что после Оскара-2020 Роуз Макгоуэн обвинила Натали Портман в лицемерии. Тогда актриса незамедлительно ответила коллеге.

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