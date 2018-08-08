Назад в прошлое: Марго Робби предстала в роли жертвы известного маньяка в фильме "Однажды в Голливуде"

Как известно, актриса играет роль жены режиссера Романа Полански

Марго Робби. Фото: instagram.com/eveningstandardmagazine

Популярная австралийская актриса Марго Робби, которой недавно исполнилось 28 лет, показала снимок в роли жены режиссера Романа Полански Шэрон Тейт. Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Дело в том, что Марго Робби согласилась на роль актрисы и модели, которая стала одной из жертв известного убийцы Чарльза Мэнсона. Именно история маньяка стала сквозной линией для сюжета ленты "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино.

На снимке звезда стоит на фоне желтой стены в черном обтягивающем свитере и белой мини-юбке, как в 60-х годах. Дополнила образ актриса белыми сапогами.

Марго Робби Фото: instagram.com/margotrobbie/

Напомним, совсем недавно голливудские актеры Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт предстали совершенно в новых неожиданных образах, как в сеть попали новые кадры и видео со съемок амбициозного проекта Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Свежие материалы не только вновь знакомят нас с образами Ди Каприо, Питта, но и Аль Пачино, а также Тима Рота. Также на кадрах можно увидеть и Марго Робби, правда, пока что с бейджиком.