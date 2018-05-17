Назван главный герой сериала "Властелин колец"

Речь идет об Арагорне, однако, кто сыграет короля людей – неизвестно

Кадр из фильма "Властелин колец"

Наконец приоткрыт сундук с тайнами о первом сезоне сериала "Властелин колец". Главным героем первого сезона станет король Арагорн, а сюжет будет раскрывать ранние его годы, пишет портал Film со ссылкой на собственный источник.

Известно, что сериал будет основываться на книгах Джона Рональда Руэла Толкина. Производством телевизионного шоу занимается компания Amazon.

В компании Amazon пока не подтверждают данную информацию.

Напомним, сстриминговая платформа Amazon, купившая права на адаптацию литературного наследия Толкина, подключила к работе над сериалом членов команды New Line, принадлежащей компании Warner Bros., чтобы обеспечить возможность использовать материал из фильмов Питера Джексона в предстоящем шоу в случае необходимости.