Назван лауреат Гонкуровской премии-2018

В этом году победил Николя Матье

Николя Матье. Фото: Getty

В Париже 7 ноября состоялась церемония вручения Гонкуровской премии – престижной литературной награды во Франции. В этом году лауреатом премии стал писатель Николя Матье. Члены жюри отметили его роман "Дети после них" (Leurs enfants après eux), назвав его лучшей франкоязычной книгой года, сообщает телеканал BFM.

"Дети после них" – это второй роман Николя Матье. Действие романа происходит в 1992 году. Главный герой — 14-летний подросток Антони, который переживает свою первую любовь и взросление. Дети кризиса слушают группу Nirvana, влюбляются и просто веселятся, пока мир вокруг погружен в хаос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Букеровскую премию по литературе получила книга про Северную Ирландию

Отметим, что Гонкуровскую премию вручают ежегодно с 1903 года. В прошлом году жюри отметило роман "Повестка дня" (L'Ordre du jour) писателя Эрика Вюйяра.

Напомним, в конце октября была вручена одна из самых престижных литературных премий – Букеровская. Сегодня.Lifestyle вспомнил ее самых лучших лауреатов.