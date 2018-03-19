Назван лучший фильм саги "Звездные войны"

Кинокритики считают, что наиболее удачным является пятый эпизод

Совсем недавно в сети появился рейтинг лучших фильмов Кинематографической вселенной Marvel по версии интернет-ресурса Rotten Tomatoes. А теперь журнал Esquire опубликовал рейтинг лучших кинокартин фантастической саги "Звездные войны".

Кинокритики считают, что наиболее удачным является пятый эпизод под названием "Империя наносит ответный удар", снятый Ирвином Киршнером и выпущенный в 1980 году.

Специалисты отметили, что именно этот фильм включает в себя самые запоминающиеся эпизоды . Отметим, что картина является продолжением первой части франшизы – "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда", которая заняла в рейтинге вторую позицию.

Третье место в списке занимает фильм "Последние джедаи" режиссера Райана Джонсона. Лента вышла на широкий экран в конце 2017 года.

Первая пятерка также включает фильмы "Месть ситхов" (2005) и "Изгой-один. Звездные войны: Истории" (2016). Далее идут "Пробуждение силы", "Возвращение джедая" и "Скрытая угроза". При этом наиболее неудачной картиной франшизы признана "Атака клонов".

Напомним, в сети появился первый трейлер фильма "Соло. Звездные войны. Истории". И вот на днях журнал Entertainment Weekly опубликовал эксклюзивные кадры и рассказал подробности сюжета.

Фильм "Звездные войны: Пробуждение силы" стал третьим самым кассовым в истории: