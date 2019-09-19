Назван победитель кинофестиваля в Торонто

Режиссером картины стал Тайка Вайтити

Кадр из фильма "Кролик ДжоДжо" Фото: YouTube

На международном кинофестивале в Торонто победил фильм "Кролик Джоджо", который рассказывает о неуверенном в себе немецком мальчике, чья мать укрывает еврейскую девочку от нацистов. Чтобы справится с личными трудностями он придумывает себе друга – Адольфа Гитлера.

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Стоит отметить, что на этом кинофестивале победителя определяют зрители, и в этом году они выбрали неожиданного кандидата.

Второе место на кинофестивале в Торонто взяла картина "Брачная история" Ноя Баумбаха, которую высоко отметили и на Венецианском кинофестивале. Третье место закрепилось за победителем Каннского кинофестиваля – "Паразитами" Пон Чжун-Хо.

Обычно по выбору в Торонто судят о номинациях (а иногда и о лауреатах) Американской киноакадемии. В прошлом году что на фестивале, что на "Оскаре" победила "Зеленая книга".

Напомним, ранее кинокомпания Fox Searchlight опубликовала еще один впечатляющий трейлер фильма Тайки Вайтити, который сыграет в новом "Отряде самоубийц", "Кролик ДжоДжо".

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