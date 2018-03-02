Назван самый богатый рэпер в мире

Популярный американский журнал Forbes назвал самого богатого в мире рэпера. На первом месте оказался рэпер Jay-Z (настоящее имя – Шон Картер). За последний год муж Бейонсе смог увеличить свое состояние с 810 до 900 миллионов долларов.

В прошлом году лидирующую позицию в рейтинге занимал рэпер Шон Комбс (Дидди), который на этот раз занял второе место. Его состояние составило – 825 миллионов.

А замкнул тройку лидеров рэпер Доктор Дре (Андре Янг). Тройка музыкантов в этом году оказалась не только самыми богатыми рэперами на планете, но и самыми состоятельными американскими музыкантами среди всех жанров. В ТОП-10 также вошли исполнители Дрейк и Эминем, каждый из которых является обладателем 100 миллионов долларов.

Напомним, появление Jay-Z и Бейонсе на церемонии премии "Грэмми" стало одним из самых ярких и обсуждаемых событий. Некоторое время назад рэпер признался, что изменял своей супруге, но раскаивается в содеянном и всеми силами пытается сохранить брак. Несмотря на все трудности, пара сумела найти в себе силы работать над отношениями и не разводиться.

Чем живет самый богатый и одинокий принц Европы: