Назван самый продаваемый музыкант

Впервые за всю историю IFPI и альбом, и сингл одного исполнителя оказались на первом месте

Известный британский певец Эд Ширан, которого недавно наградили орденом Британской империи, был признан самым продаваемым музыкальным исполнителем 2017 года. Эта информация опубликована на сайте Международной федерации производителей фонограмм (IFPI).

Согласно информации на сайте, последний альбом исполнителя Divide, который был выпущен в марте 2017 года, является всемирным бестселлером и обладателем статуса мультиплатинового в 36 странах мира.

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При этом наиболее продаваемой композицией признана Shape of You, достигшая мультиплатинового уровня в 32 странах. Сообщается, что впервые за всю историю IFPI и альбом, и сингл одного исполнителя оказались на первом месте.

Напомним, принц Гарри отправил письмо популярному британскому исполнителю Эду Ширану с просьбой выступить на их с Меган свадьбе.