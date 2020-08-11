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Названа дата долгожданной премьеры третьего сезона детективного сериала "Выходите без звонка"

Сегодня, 15:20

Зрители увидят премьеру уже менее, чем через месяц

7 сентября в 18:00 на телеканале "Украина" начнется показ третьего сезона 40-серийного детективного сериала "Выходите без звонка", снятого по заказу телеканала "Украина" кинокомпанией "Три-Я-Да Продакшн". В продолжении истории героев ждут новые испытания, раскрытия драматических тайн и опасные приключения.

Владимир Филатов в сериале "Выходите без звонка"-3
Владимир Филатов в сериале "Выходите без звонка"-3
Фото: пресс-служба

Главный герой сериала "Выходите без звонка" таксист Богдан возьмется расследовать дело прошлого, а также вступит в следующую веху своей жизни. В третьем сезоне в раскрытии криминальных историй ему помогают новые персонажи: молодой правоохранитель Тарас и начальник следственного отдела майор Олег Соломах. С последним у Богдана разные взгляды на раскрытие преступлений.

"Мой персонаж взрослеет, сталкиваясь с трагедией в личной жизни. Для меня, по-актерски, были тяжелыми именно сцены с эмоциональным надрывом. Богдан то срывается, то становится невыносимыми, иногда ведет себя алогично. Надо было найти середину, чтобы правильно дозировать экспрессию, больше подчеркивать в одних сценах, в других – меньше. В третьем сезоне у моего персонажа появляется новый начальник, а также молодой коллега. Новый сезон станет более динамичным, в нем будет больше юмора, надеемся, что это понравится зрителю", – делится исполнитель главной роли актер Роман Семисал.

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В третьем сезоне сериала появятся новые персонажи, которые вместе со знакомыми зрителю героями будут бороться за правду и любовь.

"Главному герою придется приложить усилия, чтобы отпустить прошлое, которое его держит. С некоторыми героями сериала пришлось расстаться, но им на смену пришли новые персонажи со своими особенностями характера, семейными историями и чувством юмора. Все это меняет привычный коллектив и ярче раскрывает сюжет", – рассказывает режиссер-постановщик сериала Виталий Кукса.

В новом сезоне сериала более подробно покажут специфику работы сотрудников полиции: следователей, оперативников и судмедэкспертов. Актер Игорь Пазич, сыгравший роль Тараса, рассказал, с кем советуется по рабочим вопросам.

"Мой бывший одноклассник служит в правоохранительных органах. Если нужны консультации, всегда ему звоню, уточняю, как кобуру носить, можно ли иметь татуировки или другие такие подробности", – рассказал Игорь Пазич.

Игорь Пазич
Игорь Пазич
Фото: пресс-служба

Как сообщалось ранее, по сюжету таксист Богдан теряет жену в автокатастрофе. Убитый горем мужчина решает восстановить справедливость и выбить признание с виновника ДТП, которого успешно "отмазали" состоятельные родители. Это решение кардинально меняет жизнь главного героя.

Богдан разочарован в системе и больше не верит полиции, поэтому когда его друга постигла беда, он рассчитывает только на собственные силы и самостоятельно берется за расследование, становясь на защиту тех, кто "здесь и сейчас" ищет помощи, справедливости или защиты.

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Режиссеры-постановщики – Виталий Кукса, Алексей Даруга.

Операторы-постановщики – Максим Мельник, Ярослав Ярославский.

В главных ролях: Роман Семисал, Светлана Шекера, Василий Баша, Игорь Пазич, Денис Роднянский, Мария Смолякова, Владимир Филатов.

Продюсеры проекта: Наталья Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов.

Премьера нового сезона сериала "Выходите без звонка" состоится 7 сентября в 18:00 на телеканале "Украина".

Напомним, что в прошлом месяце стартовали съемки четвертого сезона сериала "Выходите без звонка" – узнайте, что ждет зрителей в новом сезоне.

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