Названа дата начала съемок "Годзиллы против Конга"

Студия готовит проекты, в которых скрестят в одном сюжете персонажей разных фильмов о гигантских чудовищах

Недавно стало известно, когда начнутся съемки третьей части "Мира Юрского периода". Студия Legendary также готовит кроссоверы, которые скрестят в одном сюжете персонажей разных фильмов о гигантских чудовищах.

Стало известно, что первым таким проектом станет "Годзилла против Конга", где сойдутся огромный ящер и огромная горилла. Наконец назначена дата начала съемок и обозначены сроки производства. По данным Omega Underground, съемки стартуют 1 октября в Атланте, штат Джорджия, и завершатся примерно в феврале 2019 года.

В режиссерском кресле находится Адам Вингард, постановщик мокьюментари-хоррора "Ведьма из Блэр: Новая глава". Релиз запланирован на 2020 год. А до этого Годзилллу можно будет увидеть в фильме "Годзилла: Король монстров", сиквеле фильма 2014 года.

Также есть вероятность, что к монстр-вселенной студии Legendary присоединятся кайдзю из "Тихоокеанского рубежа".

Напомним, фильм "Звездные войны: Последний джедай" спустя месяц после начала проката занял место в десятке самых кассовых фильмов за всю историю Голливуда.