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Названа дата нового сезона "Черного зеркала"

Даже известно название первого эпизода

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:46
&quot;Черное зеркало&quot;. Фото: YouTube
"Черное зеркало". Фото: YouTube

Известный телевизионный сериал "Черное зеркало" от Netflix, в новом сезоне которого зрители будут выбирать следующий поворот сюжета и даже влиять на финал, хранит свои тайны до начала сезона. Премьера шоу запланирована на 28 декабря 2018 года.

Однако, в сети появилась утечка и стало известно, что первый эпизод пятой главы девайс-антологии будет называться Bandersnatch (Кровопир, герой "Алисы в Зазеркалье" Льюиса Кэрролла, который упоминается в стихотворении про Бармаглота). Главный героем шоу Чарли Брукера станет актер Джулиан Ферро.

Другой информации пока нет, но ранее NME упоминал, что в одном из эпизодов появится певица и актриса Майли Сайрус.

Напомним, ранее в сети был опубликован тизер нового сезона популярного сериала "Черное зеркало". А вот польский Netflix выпустил короткометражный сериал "Czarne lusterko" ("Маленькое черное зеркало"), который состоит из 4 серий – аналог "Черного зеркала".

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Источник: "Сегодня"
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