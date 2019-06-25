Названа дата премьеры девятого сезона "Американской истории ужасов"

До премьеры осталось всего пару месяцев

"Американская история ужасов" Фото: YouTube

Как известно, новый, девятый сезон популярного хоррор-сериала "Американская история ужасов" выйдет на экраны уже этой осенью. Официальный подзаголовок проекта звучит так – "1984". Теперь же FX наконец порадовала поклонников сериала официальной датой выхода новых серий в эфир. Премьера "Американской истории ужасов: 1984" состоится в среду, 18 сентября.

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Стоит отметить, что в новом сезоне Эмма Робертс и Гас Кенворси (американский сноубордист, призер Олимпийских игр) сыграют пару, а вот Эван Питерс, "старожил" "Американской истории ужасов", впервые новый сезон пропустит. Подробности сюжета по-прежнему держатся в секрете, хотя Райан Мерфи упоминал, что новые серии отдадут дань уважения классическим фильмам ужасов 80-х.

В анонсе FX также значатся даты премьеры и других сериалов: так, спин-офф "Сынов анархии", сериал "Майа MC" (Mayans MC), вернется в эфир 3 сентября, "Решала" (Mr. Inbetween) – 12 сентября, а "В Филадельфии всегда солнечно" – 25 сентября.

Напомним, что восьмой сезон сериала "Американская история ужасов" назывался "Апокалипсис". Он стал кроссовером нескольких предыдущих сезонов шоу.

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