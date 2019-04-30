Названа дата выхода "Фантастических тварей 3"
Фильм появится на экранах не раньше 2021 года
Как сообщалось ранее, съемка третей части "Фантастических тварей" пока откладывается. Теперь же Warner Bros. официально сообщили, что третья часть "Фантастических тварей" выйдет в прокат 12 ноября 2021 года.
Канал CNN подтвердил, что следующий фильм по "Фантастическим тварям" поклонники увидят не в 2020-м, как ожидалось ранее, а в 2021 году. Председатель Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих заявил, что новая дата премьеры "даст создателям время и пространство, чтобы развернуть свой творческий потенциал и представить зрителям лучший фильм". По официальным данным, съемки картины начнутся весной следующего года.
Пока что известно, что всего будет пять приквелов к истории Гарри Поттера. Режиссером третьего фильма вновь выступил Дэвид Йейтс. Подробности сюжета пока неизвестны, однако предположительно на экране зрители увидят все тех же основных героев, что и в первых двух фильмах.
Напомним, "Фантастические твари 2" показали антирекорд проката. Кинокритики тоже не особо тепло отозвались о фильме "Фантастические твари: преступления Гриндевальда".
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