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Названа дата выхода "Фантастических тварей 3"

Фильм появится на экранах не раньше 2021 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:04
"Фантастические твари"
"Фантастические твари"
Фото: YouTube

Как сообщалось ранее, съемка третей части "Фантастических тварей" пока откладывается. Теперь же Warner Bros. официально сообщили, что третья часть "Фантастических тварей" выйдет в прокат 12 ноября 2021 года.

Канал CNN подтвердил, что следующий фильм по "Фантастическим тварям" поклонники увидят не в 2020-м, как ожидалось ранее, а в 2021 году. Председатель Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих заявил, что новая дата премьеры "даст создателям время и пространство, чтобы развернуть свой творческий потенциал и представить зрителям лучший фильм". По официальным данным, съемки картины начнутся весной следующего года.

Пока что известно, что всего будет пять приквелов к истории Гарри Поттера. Режиссером третьего фильма вновь выступил Дэвид Йейтс. Подробности сюжета пока неизвестны, однако предположительно на экране зрители увидят все тех же основных героев, что и в первых двух фильмах.

Напомним, "Фантастические твари 2" показали антирекорд прокатаКинокритики тоже не особо тепло отозвались о фильме "Фантастические твари: преступления Гриндевальда". 

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Источник: Сегодня
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