Названа дата выхода второго сезона сериала "Мандалорец"

Шоураннер проекта порадовал поклонников сериала

"Мандалорец" Фото: YouTube

Создатели сериала "Мандалорец", первый сезон которого получил высокую оценку критиков в этом году, решили порадовать поклонников "Звездных войн" датой премьеры нового сезона проекта.

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Работа над продолжением культового экшена вселенной "Звездных войн" стартовала 14 ноября, а дебютный выход на мировые экраны состоится уже осенью следующего года.

Новостью о выходе второго сезона сериала "Мандалорец" поделился несменный шоураннер проекта Джон Фавро. На личной странице в Twitter он опубликовал фото фигуры геморрианца – зеленокожего свиноподобного существа с планеты Гаммор. Предполагают, что именно он станет одним одним из персонажей следующего сезона.

Премьера запланирована на осень 2020 года.

Отметим, что в центре сюжета одноименный охотник за головами. События разворачиваются между падением Империи и зарождением Первого ордена, то есть между событиями шестого и седьмого эпизодов "Звездных войн".

Напомним, ранее Джон Фавро сообщил о старте съемок второго сезона "Мандалорца".

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