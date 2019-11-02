Названа дата выхода второй части мультфильма "Человек-паук: Через вселенные"

Анимационная картина выйдет в апреле 2022 года

"Человек-паук: Через вселенные" Фото: скриншот

Студия Sony Pictures сообщила дату выхода второй части мультфильма "Человек-паук: Через вселенные", получившего "Оскар". Анимационная картина выйдет на экраны в апреле 2022 года.

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О выходе продолжения истории "Человек-паук: Через вселенные" стало известно из Twitter. Соответствующий пост с датой 8 апреля 2022 появился на официальном аккаунте мульта в социальной сети.

Проект также анонсировали его продюсеры Крис Миллер и Фил Лорд. Однако имя режиссера пока не называется.

Ожидается, что вторая часть расскажет зрителям, как развивались отношения между Майлзом Моралесом и Гвен Стейси, а также продолжит историю, показанную в сцене после титров первого фильма, где человек-паук 2099 запустил устройство для перемещения между мирами.

Напомним, что за дебютный уикэнд мультфильм "Человек-паук: Через вселенные" собрал $35,4 млн в Северной Америке и $21 млн в других странах. В целом картина заработала более $375 млн по всему миру.

Ранее появились подробности четвертого сезона "Очень странных дел".

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