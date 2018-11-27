Названа причина смерти Бернардо Бертолуччи
Режиссер умер после продолжительной болезни
26 ноября умер легендарный итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи. Он является обладателем премий "Оскар" (1987), "Золотой глобус" (1988), BAFTA (1989), Берлинского международного кинофестиваля (1970), а также Венецианского кинофестиваля (1997, 2007). Кроме того, Бернардо имеет именную звезду на голливудской "Аллее славы".
Стало известно, что режиссер умер в 78 лет от рака у себя дома в Риме. Смерть наступила после осложнений от онкологического заболевания, сообщает издание The Guardian.
Отмечается, что мужчина более 10 лет был прикован к инвалидной коляске в результате неудачной операции по удалению межпозвонковой грыжи.
В 2011 году Бертолуччи получил почетный приз Каннского кинофестиваля, в 2013 году был удостоен звезды на голливудской Аллее славы (США). В 2014 году на проходившем в Риме 14-м саммите лауреатов Нобелевской премии мира Бернардо Бертолуччи был отмечен Премией мира (Peace Summit Award) за его вклад в области прав человека.
Напомним, Сегодня.Lifestyle сделал подборку знаменитых киноработ Бернардо Бертолуччи.