Названа причина смерти Бернардо Бертолуччи

Режиссер умер после продолжительной болезни

Умер Бернардо Бертолуччи. Фото: Getty

26 ноября умер легендарный итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи. Он является обладателем премий "Оскар" (1987), "Золотой глобус" (1988), BAFTA (1989), Берлинского международного кинофестиваля (1970), а также Венецианского кинофестиваля (1997, 2007). Кроме того, Бернардо имеет именную звезду на голливудской "Аллее славы".

Стало известно, что режиссер умер в 78 лет от рака у себя дома в Риме. Смерть наступила после осложнений от онкологического заболевания, сообщает издание The Guardian.

Отмечается, что мужчина более 10 лет был прикован к инвалидной коляске в результате неудачной операции по удалению межпозвонковой грыжи.

В 2011 году Бертолуччи получил почетный приз Каннского кинофестиваля, в 2013 году был удостоен звезды на голливудской Аллее славы (США). В 2014 году на проходившем в Риме 14-м саммите лауреатов Нобелевской премии мира Бернардо Бертолуччи был отмечен Премией мира (Peace Summit Award) за его вклад в области прав человека.

Напомним, Сегодня.Lifestyle сделал подборку знаменитых киноработ Бернардо Бертолуччи.