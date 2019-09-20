Названа самая успешно гастролирующая в мире группа

Коллектив заработал рекордную сумму от продажи билетов на гастрольные концерты

Metallicа Фото: instagram.com/metallica

Самой успешно гастролирующей в мире группа стала американская рок-группа Metallicа. Об этом сообщает NME. Отметим, что группа также попала в список самых высокооплачиваемых музыкантов.

Кстати, смотрите видео о том, что группа "Onuka" собирается на американские гастроли:

По данным исследования Pollstar, коллектив заработал рекордную сумму от продажи билетов на гастрольные концерты. Только с билетов музыканты Metallicа заработали 1,4 миллиарда долларов с 1982 года. Меньшие показатели оказались у Guns N’ Roses и AC/DC.

На свои концерты группа продала 22,1 миллиона билетов. На текущий момент коллектив проводит турне WorldWired, на которое было продано 4,1 миллиона билетов стоимостью 430 миллионов долларов. Metallica отыграла свои концерты в 48 странах на всех семи континентах включая Антарктику.

Напомним, ранее группа Metallica исполнила свой хит Enter Sandman в одном из супермаркетов возле прилавка с мясом.

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